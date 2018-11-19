HABER

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Kadıköy'de altyapı çalışmalarında çevresine önlem alınmayan kurumamış betona basan 2 kadın, 1 metrelik çukura gömüldü.

Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek batma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Rana Köyhan ve arkadaşı hastaneye gitmek için yola çıktı. Rana Köyhan ve arkadaşı, elektrik altyapısı için açılan ve yeni beton dökülen alanı fark etmedi. İki kadın betona basınca yaklaşık 1 metre gömüldü. Kadınların yardımına çevredekiler koştu. Kadınlar betondan çıkarıldı. Yaşanan olayın şokunu yaşayan kadınlar bir süre yol kenarında bekledi. Olay yerine gelen ekipler önlem alırken kadınlar duruma tepki gösterdi.

KEDİ DE DÜŞTÜ

Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların düştüğü yerin son kurbanı ise bir kedi oldu.

Betona batan kediye de çevredekiler kurtardı. Kedi, yıkandıktan sonra sokağa salındı.

kadikoyde-beton-tuzagi-2-kadin-betona-batti-1-_9264_dhaphoto5

kadikoyde-beton-tuzagi-2-kadin-betona-batti-1-_9264_dhaphoto4

kadikoyde-beton-tuzagi-2-kadin-betona-batti-1-_9264_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Kadıköy'de 'beton" tuzağı: 2 kadın betona battı (1)Kadıköy'de 'beton" tuzağı: 2 kadın betona battı (1)
Hayırsever yaşamını yitirdiHayırsever yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy beton

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu bağdat caddesi chp lileri zaten hep yanlış yere basıyorlar
@extrabilenadam işi yapan elektrik sirketi,belediye ile ne alakası var exstraembesil herif.
hemen o belediye reisi ve çalışanları istifa edip defolup gitmeli
muz cumhuriyetinden görüntüler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.