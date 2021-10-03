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Kadıköy'de hırsız şoku! Genç kıza silah çekip kaçtılar

03.10.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de hırsızlık için gelen iki şüpheli apartman görevlisi baba ve kıza yakalandı. Kendilerini bırakmak istemeyen kıza silah doğrultan şüpheliler, fırsat bulunca olay yerinden kaçtı. Arbede anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de hırsız şoku! Genç kıza silah çekip kaçtılar

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binaya gece saatlerinde hırsızlık için giriş yapan iki şahıs binaya ait dış kapıyı kredi kartı aracılığıyla açmaya çalıştığı esnada güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada kayıtları takip eden apartman görevlisi Feyzullah Vural ve kızı Merve Vural (23), apartman girişine çıkarak hırsızları engellemeye çalıştı. Genç kız ve babasını karşılarında gören şüpheliler kaçmaya çalıştığı esnada kendilerini tutan genç kıza silah doğrulttu. Yaşanan olay sonrası silah tehdidiyle kaçmayı başaran şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızların genç kıza silah doğrulttuğu ve yaşattıkları arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİRİNİ YAKALAYINCA DİĞERİ BANA SİLAH ÇEKTİ"

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Olaya ilişkin konuşan Merve Vural, “2 şüpheli şahsın apartman içerisinde oldukları anları güvenlik kamerasından görünce babamla birlikte kapıya yöneldik. Kendilerine burada ne işi olduklarını sorduğumuzda bizimle tartışmaya başladılar. Sözlü tartışmamız büyüyünce içlerinden biri bizi yanında silah olduğunu söyleyerek tehdit etti. Hemen ardından kaçmaya başladılar. Ben de bahçenin diğer tarafından gelerek birinin üzerine atladım. Diğer şüpheli benim arkadaşını yakaladığımı görünce silahını bana doğrulttu. O esnada babam da geldi. Babamın canından endişe ederek şahsı bırakmak zorunda kaldım. Kapının önündeki araca binerek uzaklaştılar” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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