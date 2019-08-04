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Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kadıköy’de aşırı süratli bir otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Yoldaki iki minibüse de hasar veren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bostancı istikametine seyir halinde olan Cem Yıldız’ın kullandığı 34 FR 0428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve takla atmaya başladı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Otomobil bu sırada aynı istikamette ilerleyen İbrahim Karaz’ın kullandığı 34 M 0523 plakalı minibüse de çarparken, otomobilin parçaları karşı şeritte bulunan Zülfikar Bayçöl’ün kullandığı 34 M 0541 plakalı minibüse de hasar verdi. Kazada otomobilin sürücüsü Cem Yıldız, ağır yaralı olarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazanın ardından caddeyi trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili inceleme yaptı. Vatandaşlar, otomobilin süratli olduğunu ve takla attığını söyledi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı Cem Yıldız’ın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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