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Kadıköy’de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

28.12.2020 01:32 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.

Olay Bostancı Mahallesi, Çağlar Sokak’ta bulunan 9 katlı bir apartmanın 9.katında 22. 30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre dairesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Gül Acar isimli vatandaş intihar ederek can verdi. 9. Kattan aşağı atlayarak intihar eden yaşlı kadın otoparktaki aracın üstüne düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İNTİHARDAN 1 SAAT ÖNCE YAKININI ARAMIŞ

Gül Acar’ın intihar etmeden önce bir yakınını arayarak 2 yılı önce hayatını kaybeden eşi Ali Acar’ın yanına gideceğini söylediği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, “Biz buradan geçiyorduk. Polislerin ve ambulansın geldiğini duyduk. Kadının intihar ettiğini söylüyorlar. 80 yaşında bir bayan kimisi düştü diyor, kimisi intihar diyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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