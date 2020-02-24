Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

\u0130hbar \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi.\nBeton mikserinin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 adam, olay yerinde yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\n\nKaynak: DHA G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130stanbul'da korkun\u00e7 olay! Bu halde buldularKay\u0131p liseliler WhatsApp'ta ka\u00e7ma plan\u0131 yapm\u0131\u015fSMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?