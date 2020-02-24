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  4. Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı.

Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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kadıköy Göztepe

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