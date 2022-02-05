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Kadıköy'de zemin çöktü, 5 metrelik çukura düştü! ''Şok olduk gözümün önünde kayboldu

05.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde meydana gelen çökmede 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi çöken çukura düştü. Çukura düşen Ömer Kaçağan, "O sırada telefonla konuşuyordum. Dolapla birlikte aşağıya düştüm'' derken, bina sakini Özgür Göksever, "Bir anda gözümün önünde yok oldu. Telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda şok olduk. Çukura eğilip Ömer, Ömer diye bağırdım. İlk bir dakika ses gelmedi'' açıklamasında bulundu.

Kadıköy'de zemin çöktü, 5 metrelik çukura düştü! ''Şok olduk gözümün önünde kayboldu

Kadıköy Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde dün akşam saatlerinde çökme oldu. 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Çökme sırasında binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi Ömer Kaçağan oluşan çukura düştü. Ömer Kaçağan, "6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. Biri de askıda kaldı. 8 yıllık esnafım burada. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlar da üzerine düşeni yaptılar" dedi. Belediyeden gelen ekipler, kepçe yardımıyla çukura düşen dolapları çıkararak çukuru doldurdu.

"TELAŞ VE PANİKLE ARKADAŞIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Görgü tanığı Ahmet Can, "Eski binaların önünde böyle çukurlar var. Onun içine düştü. Binayı boşaltmadılar. Binada bir sorun yok. Bir telaş ve panikle arkadaşımızı kurtarmaya çalıştık. Onu çıkardık. Durumunun iyi olduğuna sevindik. Ekipler geldi. Dolaplar kuyunun içinde duruyor. Belediye ekipleri geldi. Çukuru dolduracaklar" dedi.

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"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KAYBOLDU"

Bina sakini Özgür Göksever ise, "Bir anda gözümün önünde yok oldu. Yer çöktü. Bir çukur oluştu. Ne olduğunu anlamadık. Telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda şok olduk. Çukura eğilip Ömer, Ömer diye bağırdım. İlk bir dakika ses gelmedi. Daha bir panik oldum. Sonra seslenip iyi olduğunu söyledi. İtfaiye ve polisi aradım. Belediyeden ekip geldi. O sırada boşaltıldı bina. Sıkıntı olmayınca geri girdiler evlerine" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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