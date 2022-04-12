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Kadıköy'deki Moda Sahnesi’nde elektrik krizi! AYEDAŞ'tan kaçak elektrik kullanımı uyarısı

12.04.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikleri ikiz kez kesilen ancak buna rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, Twitter hesabından kamuoyuna yaptığı enerji haklarını kendi kendilerine sağlayacakları yönünde açıklamalar yaptı. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) da bir açıklama yayımlayarak "Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki Moda Sahnesi’nde elektrik krizi! AYEDAŞ'tan kaçak elektrik kullanımı uyarısı

Bir ay içinde elektriği ikinci kez kesilen İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi beş gündür sürdürdüğü karanlıkta oyun sahnelemeye son verdiğini duyurmuştu.
Elektrikleri kesik olduğu halde oyun sahnelenmeye devam eden Moda Sahnesi yeni bir adım attığını duyurdu. Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Elektriğimizi açarak karanlıkta oyun oynamaya son verdik. Enerji hakkımız paraya dönüştürülemez” ifadeleri kullanıldı. Gelişmeler üzerine ise AYEDAŞ'tan açıklama geldi.

"KAÇAK ELEKTRİK KULLANILIYOR"

AYEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan 2022 tarihinde Moda Sahnesi Twitter Hesabı aracılığıyla kamuoyuna yapılan ve bazı haber portallarında da yer verilen duyuruda, Moda Sahnesi’nin artık kendi enerji haklarını kendi kendilerine sağlamaya karar verdikleri ve saatlerini çalıştırdıkları belirtilmiştir. Bu açıklama üzerine, şirketimizin yetkilileri tarafından Moda Sahnesi’ne bu türde elektrik kullanımı durumunda mevzuat gereği alınacak tedbirler sözlü olarak iletilmiştir. Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir” denildi.

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ RİSKİ OLUŞTURUYOR”

Konuya ilişkin açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kaçak elektrik kullanımı, teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından sayaca müdahale edildiği için can ve mal güvenliği riski oluşturacağı gibi yakındaki tüketim noktalarının kaliteli ve kesintisiz enerji kullanımına da engel olmaktadır. Ayrıca bu durumun, piyasa işleyişi gereği kullandığı elektriğin bedelini düzenli olarak ödeyen diğer tüketicilerin faturalarına yansıyacağı da unutulmamalıdır. Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik tarifelerinin belirlenmesinden sorumlu değillerdir. Dağıtım şirketleri, tedarikçilerden iletilen zamanında ödenmeyen tüketim borçları nedeniyle veya kaçak elektrik kullanıldığının tespiti halinde ilgili tüketim noktalarının elektrik enerjisini kesmek ve kaçak elektrik tüketim faturası düzenlemekten sorumludur.”

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"MODA SAHNESİ’NİN ELEKTRİĞİ BORCU NEDENİYLE KESİLDİ"

Moda Sahnesi’nin elektriğinin borcu nedeniyle kesildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında, “AYEDAŞ, düzenlemeye tabi olan elektrik dağıtım sektöründe ilgili elektrik piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görevini sürdürmektedir. Bu kapsamda, AYEDAŞ çalışanları mevzuat kapsamındaki kendilerine atfedilen görev ve uygulamalar dışında bir değerlendirme yapamaz veya işlemde bulunamaz. Son olarak belirtmek isteriz ki, Moda Sahnesi’nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi, borcu nedeniyle kesilmiştir. Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda da mevzuat hükümleri uyarınca saha ekiplerimiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır” denildi. (DHA)

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