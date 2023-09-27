Kadıköy-Eminönü vapurundan düştü! Boğazda korku dolu anlar

Olay, 14.15 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

VAPURDAN CAN SİMİDİ ATILDI

Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Görüntülerde, vatandaşların can simidi atması, denize düşen yolcunun can simidine ulaşmaya çalışması ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.(DHA)



