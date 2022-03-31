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Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri başladı mı? Kadıköy-Tavşantepe metro arızası giderildi mi? 31 Mart 2022 Perşembe

31.03.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri başladı mı? sorusunun yanıtı yaşanan teknik arızanın ardında gidecekleri yere vaktinde ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Kadıköy-Tavşantepe metrosu seferleri başladı mı? Kadıköy-Tavşantepe metro arızası giderildi mi? İşte detaylar 31 Mart 2022 Perşembe günü yaşanan teknik arızaya ilişkin detaylar...

Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri başladı mı? Kadıköy-Tavşantepe metro arızası giderildi mi? 31 Mart 2022 Perşembe

Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri yaşanan teknik arıza nedeniyle sabah saat 06.00'da durdu. Yola çıkacak vatandaşlar ile gidecekleri yere vaktinde ulaşmak isteyen kişiler Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri başladı mı? Kadıköy-Tavşantepe metro arızası giderildi mi? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar ve yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

KADIKÖY - TAVŞANTEPE METRO SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Kadıköy-Tavşantepe metro hattında 06.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle sefer 50 dakika durdu.

Arızanın giderilmesinin ardından seferler yeniden başladı.

KADIKÖY - TAVŞANTEPE METRO ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ifade edildi. Seferlerin 50 dakika süren aksaklığın ardından normale dönmesiyle, vatandaşlar metroları tekrar kullanmaya başladı.

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Kadıköy İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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