Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri başladı mı? Kadıköy-Tavşantepe metro arızası giderildi mi? 31 Mart 2022 Perşembe

Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri yaşanan teknik arıza nedeniyle sabah saat 06.00'da durdu. Yola çıkacak vatandaşlar ile gidecekleri yere vaktinde ulaşmak isteyen kişiler Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri başladı mı? Kadıköy-Tavşantepe metro arızası giderildi mi? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar ve yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

KADIKÖY - TAVŞANTEPE METRO SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Kadıköy-Tavşantepe metro hattında 06.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle sefer 50 dakika durdu.

Arızanın giderilmesinin ardından seferler yeniden başladı.

KADIKÖY - TAVŞANTEPE METRO ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ifade edildi. Seferlerin 50 dakika süren aksaklığın ardından normale dönmesiyle, vatandaşlar metroları tekrar kullanmaya başladı.

