HABER

Kadıköy'de ağaç devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de gece saatlerinde devrilen ağaç site bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde gece saatlerinde ağaç devrildi.

Devrilen ağaç yan sitede park halindeki 34 SD 2153 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, durumu sabah saatlerinde fark eden site sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç üzerine devrilen ağacı keserek aracı olduğu yerden çıkardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de ağacın dallarını keserek site içerisini temizledi.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Ece Erken'e 'tosuncuk' davasında beraatEce Erken'e 'tosuncuk' davasında beraat
Şans Topu'nda devir!Şans Topu'nda devir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağaç devrilmesi kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Kocaeli Valiliği'nden 'imam hatip okuluna kayıt baskısı' iddiasına açıklama

"Ya İmam Hatibe Ya Evinize" başlıklı habere Valilik'ten yanıt!

Van'da PKK operasyonu! Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devirde 866 bin TL

Şans Topu'nda devir!

Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül: Kazanan yok!

Kazanan çıkmadı

FSM Köprüsü'nden atlayarak intihar etti!

Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.