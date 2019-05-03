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Kadıköy'de silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 05:35 | Son Güncelleme

Kadıköy'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne lüks arazi taşıtı ile gelen şüpheli ya da şüpheliler, iş yerine ve çevreye tabanca ile ateş etmeye başladı.

Aynı cadde üzerinde devriye görevinde olan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, silah seslerini duyarak ateş edilen bölgeye geldiğinde şüpheli ya da şüpheliler araçlarıyla uzaklaştı. Olay sırasında sokaktan geçtiği bildirilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, plakası tespit edilen lüks arazi taşıtıyla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve cadde üzerinde delil çalışması yaptı.

Cadde üzerindeki iş yerlerinde mermi delikleri ile sokakta 50'ye yakın boş mermi kovanı olduğu görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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