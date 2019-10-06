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KADIKÖY'DE VAPURDAN DENİZE ATLADIĞI İDDİA EDİLEN KADIN KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Kadıköy açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL DHA
Kadıköy açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 15.15 sıralarında Moda açıklarındaki Adalar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen 35 yaşlarındaki kadın, seyir halindeki vapurun üst katından denize atladı. Olayı fark eden yelken kulübü üyeleri, botlarıyla denize açılarak genç kadını kurtardı. Bota alınan genç kadın, vapura çıkarıldı. Bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi. Genç kadın, vapurun iskeleye yanaşmasının ardından gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Denizdeki botlar
-Genç kadını kurtarmaları
-Botla getirdikleri kadını vapura çıkarmaları
-Vapurda olayı izleyen yolcular
-Sahil Güvenlik ekipleri

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