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Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

KADIKOY Rıhtım'da yolda çökme meydana geldi.

Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı (1)

Ali Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKOY Rıhtım'da yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç olmuş durumda.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de yolda çökme: Otobüs mahsur kaldı (1)

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