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Kadın akrobasi pilotundan hava şehitleri anısına gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Sivrihisar Hava Yarışları kapsamındaki yılın ilk gösterisini hava şehitlerine adadı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın ilk gösterisini "Sivrihisar Hava Yarışları" etkinlikleri kapsamında hava şehitleri anısına gerçekleştirdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesislerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Yarışlarında Semin Öztürk Şener, kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla bu sene ilk kez gösteri yaptı. Başarılı akrobasi pilotunun 15 dakikalık gösterisi seyircilerden alkış aldı.

Gösterinin ardından hayranlarına imza veren Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, 23 Nisan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelediği gösterisini bu etkinlik kapsamında yaptığını söyledi.

Yılın ilk gösterisinde izleyicisiyle buluşmaktan heyecan duyduğunu belirten akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Seyirci karşısında uçmak benim için büyük bir onur. Sezonun ilk uçuşunu hava şehitlerine adıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Semin Öztürk Şener Sivrihisar

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