HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kadın astronot rekorla döndü!

Kadın astronot rekorla döndü!

06.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 328 gün kalarak rekor kırdı.

Kadın astronot rekorla döndü!

Christina Koch, tek bir seferde uzayda en fazla kalan kadın astronot unvanını kazandı.

Önceki rekor Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 289 gün kaldıktan sonra 28 Aralık'ta Dünya'ya dönen Amerikalı astronot Peggy Whitson'a aitti.

Peggy Whitson, daha önceki uçuşlarıyla birlikte uzayda en fazla kadın rekorunu elinde tutuyor.

Whitson uzayda toplam 665 gün, 22 saat, 22 dakika geçirdi.

Tarihte en uzun süreli uzay yolculuğu rekoru 437 günle (14 ay) Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

223 MİLYON KİLOMETRE KAT ETTİ!

Astronot Christina Koch'la İtalyan astronot Luca Parmitano ve Rus kozmonot Aleksander Skvortsov'u taşıyan Soyuz kapsülü Türkiye saatiyle 12.12'de paraşütle Kazakistan'ın Jezkazgan kenti yakınlarındaki bir meraya indi.

Koch, uzay görevi boyunca 5.248 kez yörüngede dolandı ve toplam 223 milyon kilometre yolculuk yaptı.

Bu, Dünya'dan Ay'a toplam 291 kez gidilmesi ve geri dönülmesiyle kat edilebilecek bir mesafe.

41 yaşındaki Christina Koch, inişinden önce Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kurulan bağlantıda gazetecilere, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmayı umduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın astronot NASA Christina Koch Uluslararası Uzay İstasyonu

En Çok Okunan Haberler

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Bakan Çavuşoğlu flaş açıklama: Sabrımızın sınırı da var

Bakan Çavuşoğlu flaş açıklama: Sabrımızın sınırı da var

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!

Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!

İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştı! İstifa etmek zorunda kaldı

AIDS ilaçları koronavirüs semptomlarını geriletiyor olabilir

AIDS ilaçları koronavirüs semptomlarını geriletiyor olabilir

Doktorlar inanamadı! Genç kadının 'dişi kıllanıyor'

Doktorlar inanamadı! Genç kadının 'dişi kıllanıyor'

Ünlü youtuber tutuklandı! Kız arkadaşının 'ruhunu' çağırmıştı

Ünlü youtuber tutuklandı! Kız arkadaşının 'ruhunu' çağırmıştı

Yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

Yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.