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Kadın bedeninin sırları! İşte bilinmesi gereken 8 gizem

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 09:17 | Son Güncelleme

Eski Yunanistan'da kadınlar, bedenleri ve meziyetleri farklı olduğu için erkeklerden farklı bir tür olarak kabul edildi. Ancak günümüzde kadın bedeniyle ilgili hala birçok gizem var. Bazıları zaman zaman yeni araştırmalarla öğrenilse de bazıları bizim için şimdilik merak konusu. Sizler için kadın vücudunun sergilediği 8 garip bilgiyi sıraladık.

Makalenin sonundaki bonus sizi şaşırtabilir.

Kadın vücudunda olan garip şeyler

SABAH BULANTILARI

SABAH BULANTILARI
Sabah bulantısı kadınları çok memnun etmese de hamilelik döneminde yaşanan bu olay aslında iyi şeylere işaret ediyor olabilir. Colorado Üniversitesi'nden bilim insanları, bu durumun bazı toksinlerden kaçınılmasına yardımcı olacağını iddia ederken, bunun güçlü bir bebeğe de işaret olabileceği söyleniyor. Ayrıca bazı araştırmalara göre, sabah bulantısı güçlü olan kadınların düşük yapma riski daha az.

KADINLARIN SES PERDESİ

KADINLARIN SES PERDESİ
Çok küçük yaşlardan itibaren kadınlar, erkeklere göre yüksek perdeli sesleri daha iyi tanıyabilir. 1 haftalık kız çocuğu annesinin sesini farklı seslerden ayırabilir.

KADINLAR DAHA 'AKILLIDIR'

KADINLAR DAHA 'AKILLIDIR'
Bu tarz yorumlara elbette itiraz gelebilir. Ama bazı araştırmalara göre erkek beyninin daha büyük olmasına rağmen, çeşitli zeka testlerinde kadınlar %3 daha iyi sonuçlar göstermektedir. Bu ve aynı anda birden fazla şey yapma yeteneği, beyinciklerinin yapısındaki farktan kaynaklanıyor. Beynin bu bölgesi kadınlarda daha büyüktür ve beyninde erkek beyninden% 30 daha fazla sinir bağlantısı vardır.

X KROMOZOMU

X KROMOZOMU
Gent Üniversitesi'nden bilim adamlarına göre, bir kız çocuğunun doğumundan sorumlu olan X kromozomu, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren ve kanser riskini azaltan mikro-RNA çerir.

HASTALIKLA MÜCADELE

HASTALIKLA MÜCADELE
McGill Üniversitesi Araştırma Merkezi'nden Maya Saleh, çalışmalarında kadınlarda erkeklerden daha fazla bulunan östrojen hormonunun iltihaplanma sürecini baskılamaktan sorumlu olduğunu buldu. Bunun anlamı ise kadın bedenleri hastalıklarla daha hızlı ve daha kolay başa çıkıyor. Östrojen aynı zamanda vücudun yaşlanmasını da yavaşlatır, bu yüzden daha uzun yaşamaları daha olasıdır.

PMS BELİRTİLERİ

PMS BELİRTİLERİ
Kadınlar PMS semptomlarını (regl öncesi sendromu belirtileri) yaşarlar. Belirtiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, baş ağrısı, cilt değişiklikleri ve eklem ve kas ağrıları yer alabilir. Bu dönem kadınlara yaş ile gelip, yaş ile gider.

GÖĞÜS ÖLÇÜLERİ

GÖĞÜS ÖLÇÜLERİ
Dünyadaki hiçbir kadının göğüs şekli ve ölçüsü birebir aynı değildir. Zaten hiçbir insan vücudunda parçalar mükemmel bir şekilde simetri değildir.

DOĞUM KONTROLÜ

DOĞUM KONTROLÜ
Doğum kontrolü hapları kadınlara “erkeksi” hormonlar eklediğinden ve hamile kalma yeteneğini ortadan kaldırdığından kadın çekiciliğini düşürür.

BONUS: SICAK VÜCUT

BONUS: SICAK VÜCUT
Eğer eşiniz ya da parteriniz ellerini, kıyafetinizin içine ya da koltuk altlarına sokmak istiyorsa ona engel olmayın. Genel olarak eller kadınlarda erkeklerden daha düşük sıcaklıktadır. Bilim adamları bunun, kadınların genellikle daha küçük kas kütlesine sahip olmaları nedeniyle yaşandığını belirtiyor.
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kadın bedeni kadın erkek farkı

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