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Kadın çilingir müşterileri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, 21 yıldır 30 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdüren 61 yaşındaki çilingir Zeynep Budak, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ve el becerisiyle dikkati çekiyor - Zeynep Budak: - "Kendi işimi yaptığım için mutluyum. Gelen müşteriler de benden çok memnun. Karşılarında beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bana bunun kadın işi olmadığını, nasıl yaptığımı soruyorlar"

Adıyaman'da 21 yıldır çilingirlik yapan Zeynep Budak, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ve el becerisiyle dikkati çekiyor.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki 30 metrekarelik dükkanını sabahın erken saatlerinde açan 61 yaşındaki Zeynep Budak, mesleğindeki ustalığı sayesinde müşterilerinin memnuniyetini kazanıyor.

Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilingirliği eşinden öğrendiğini ve mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Bir kilit ve anahtar firmasının Güneydoğu bayiliğini de yaptıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Eşim dağıtıma çıktığı için Adıyaman'a 15 günde bir geliyor. Çocuklarım arada bana yardım ediyor. Ekmeğimizi kazanıyoruz. 21 yıldır anahtarcılık yapıyorum. Dört çocuğum var. Çocuklarıma da mesleği öğrettim. Kendi işimi yaptığım için mutluyum. Gelen müşteriler de benden çok memnun. Karşılarında beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bana 'bunun kadın işi olmadığını, nasıl yaptığımı' soruyorlar. Buradan elde ettiğim kazançla çocuklarımı okutuyorum."

İş yerini çekip çevirdiğini anlatan Budak, anahtar tamiri ve kopyalama yaptığını, kilitli kalan kapıları açtığını kaydetti.

- "Daha önce anahtarcı bir kadına rastlamadım"

Müşterilerden Nusret Uzun, Zeynep Budak'ın işinde tecrübeli olduğunu söyledi.

Anahtarlarla ilgili sorun yaşadığında Budak'ın dükkanına geldiğini ifade eden Uzun, "Kendisi kapıda anahtarsız kaldığımız zaman yardımımıza koşuyor. Kendisinden çok memnunuz, başarılı bir esnaf. Eli de çok pratik ve işlerini hızlı yapıyor. Daha önce anahtarcı bir kadına rastlamadım." diye konuştu.

Müşterilerden Mine Çelik de anahtarını kopyalatmak için Budak'ın dükkanına geldiğini belirterek, "Bu iş yerinden çok memnunum. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı anahtarlık işini, teyzemiz yapıyor." dedi.

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Adıyaman ANAHTARCI Zeynep Budak

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