Kadın çilingir müşterileri şaşırtıyor

"Eşim dağıtıma çıktığı için Adıyaman'a 15 günde bir geliyor. Çocuklarım arada bana yardım ediyor. Ekmeğimizi kazanıyoruz. 21 yıldır anahtarcılık yapıyorum. Dört çocuğum var. Çocuklarıma da mesleği öğrettim. Kendi işimi yaptığım için mutluyum. Gelen müşteriler de benden çok memnun. Karşılarında beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bana 'bunun kadın işi olmadığını, nasıl yaptığımı' soruyorlar. Buradan elde ettiğim kazançla çocuklarımı okutuyorum."

Bir kilit ve anahtar firmasının Güneydoğu bayiliğini de yaptıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

- "Daha önce anahtarcı bir kadına rastlamadım"

Müşterilerden Nusret Uzun, Zeynep Budak'ın işinde tecrübeli olduğunu söyledi.

Anahtarlarla ilgili sorun yaşadığında Budak'ın dükkanına geldiğini ifade eden Uzun, "Kendisi kapıda anahtarsız kaldığımız zaman yardımımıza koşuyor. Kendisinden çok memnunuz, başarılı bir esnaf. Eli de çok pratik ve işlerini hızlı yapıyor. Daha önce anahtarcı bir kadına rastlamadım." diye konuştu.

Müşterilerden Mine Çelik de anahtarını kopyalatmak için Budak'ın dükkanına geldiğini belirterek, "Bu iş yerinden çok memnunum. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı anahtarlık işini, teyzemiz yapıyor." dedi.

