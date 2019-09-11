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KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DUVARDA 440 ÇİFT AYAKKABI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

KABATAŞ'ta ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- KABATAŞ'ta ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.
Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numarada bulunan ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına asılan 440 kadın ayakkabısı yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında ölüdürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. Vatandaşlar ise projeyi olumlu buluyor.

İNSANLAR KADINA ŞİDDET KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLMALI
İnsanların kadına şiddet konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden, ayakkabıları yoldan geçerken gören Melike Ünlüer, "İyi bir farkındalık çalışması olmuş. Keşke her yerde böyle değerlendirmeler yapılsa… İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Erkeklerimizin biraz daha eğitimli olması lazım. Anneler ve babalar tarafından eğitilmesi lazım. En çok toplumumuzun duyarlı olması lazım. Kadına şiddeti gördükleri zaman vatandaşlarımızın kafalarını çevirip gitmemeleri lazım" dedi.

BU TARZ PROJELERİN SÜREKLİ OLMASI LAZIM
Sürekli kadın cinayetlerinin olduğunu ve artık son bulması gerektiğini söyleyen Gürsel Turan ise “Güzel bir uygulama, kadınlara ölmemesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Son 5 senedir durmadan kadınları öldürüyorlar. Gazete ve haberlerde görüyoruz kadınlar öldürülüyor. Böyle dikkat çeken projelerin sürekli olması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Binanın görüntüsü
-Ayakkabılardan genel ve detaylar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Muhabir anonsu: Hakan KAYA
-Kadın ayakkabılarının olduğu duvardan görüntü
-Yoldan geçen vatandaşlarla röp
-Yoldan geçen bir kişinin duvarın fotoğrafını çekmesi
-Genel ve detaylar

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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvarda 440 çift ayakkabıKadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvarda 440 çift ayakkabı
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