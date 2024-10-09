Kadın cinayetlerine sessiz kalan ünlülere 'sadece tüccarsınız' diyerek sert çıktı! Gaye Su Akyol açtı ağzını yumdu gözünü! 'İki kıytırık dizi için...'

Katil Semih Çelik tarafından canice hayatlarına son verilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in trajik ölümleri, ülkemizde büyük bir yas ve öfkeye neden oldu.

Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden bu korkunç olaylara tepkisini dile getirirken bazı ünlü isimlerin tepkisini göstermemesi ve konuya dair herhangi bir yorum yapmamasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

'SADECE TÜCCARSINIZ'

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol da konuya dair sessiz kalan meslektaşlarına tepki gösterdi. Akyol, "Sanatçı, oyuncu, müzisyen vs değil sadece tüccarsınız" diyerek sert çıktı.

Akyol sözlerine, "İki kıytırık dizi, salonuna üç mobilya daha alacaksın diye değer mi?" diye devam etti.

NE OLMUŞTU?

Bir davette görüntülenen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, muhabirlerin olayla ilgili sorusuna yanıt vermek istememiş ve ''Bu gece değil, lütfen kötü şeylerden bahsetmeyelim. Zaten kanayan bir yara, bu konulara girmeyelim'' demişti.

Serenay Sarıkaya ise kendisine yöneltilen "Bu duruma gelmemizin sebeplerinden birinin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bunlarla ilgili söyleyebilecek hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir tarafından bakıyorum" yanıtını vermişti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Sarıkaya, "Ben politik bir insan değilim belki doğru, belki aktivist de değilim ama bu gerçeğin kendisi ile yaradılışım gereği duygusal bir varlık, hele de bir kadın olarak ilgilenmediğim ve hiçbir şey yapmadığım ve hissetmediğim, kayıtsız kaldığım anlamına gelmez" dedi.

O DA ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hande Erçel kadın cinayetleri konusunda açıklamasını kısa tutmuş ve 'Söylenecek söz yok' demesi üzerine çok eleştirilmişti.

Erçel de kendisine gelen eleştirilerin ardından ''Klavye başına oturmuş, bizi hedef haline getiren bir kitle var... ‘Söylenecek söz yok’ derken, gerçekten bende öyle düşünüyorum. Benim de içimde bir şeyler kalıyor ve ben de korkuyorum. Mikrofona her şeyi söyleyebilirim ama bir şeyin değişeceğine dair umudum yok.'' demişti.