Kadın doktora şok! Hastası gibi odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan Prof. Dr. Nebahat Bulut'un hayatını kabusa çeviren, savcılıktan yardım istemesine neden olan olay geçtiğimiz salı günü yaşandı. Kendisini Muğla'dan gelerek taciz ettiğini öne sürdüğü Ö.M.'yi araştırdığında takıntılı bir kişilikle karşılaşan Bulut, yaşadıklarını anlattı.

"SİZİN İÇİN MUĞLA'DAN, 9 SAAT YOLDAN GELDİM"

Nebahat Bulut, "Salı günü randevuyla bir hasta geldi. Maskesinin ortasını kesmişti. 'Maskeyi değiştirin' dedim. 'Oradan hava alıyorum' dedi. Sürekli 'Sizin için 9 saat uzaktan geldim' dedi. Daha sonra tetkikleri yaptırmayacağını, 1 ay sonra yeniden geleceğini söyleyerek odadan çıktı. Birkaç dakika sonra tekrar geldi. Bir kağıdın içerisine bahçeden koparılmış, solmuş bir pembe gül, ismini, telefon numarasını ve açık adresini yazdığını gördüm. Rulo haline getirilmiş kağıdı masamın üzerine bıraktı. 'Çam sakızı, çoban armağanı bir hediye getirdim size' dedi."

"O ZAMAN BİTİRELİM, SOSYAL MEDYA HESABIMI KAPATAYIM"

Prof. Dr. Nebahat Bulut, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Gittikten sonra kağıdı açıp çiçeği ve bilgileri gördüğüm zaman çok şaşırdım. Hemen arkasından koştum. Takip ettim. Bunun normal bir hasta davranışı olmadığını anladım. Bahçede yakaladım. Getirdiği çiçeği ve kâğıdı yüzüne fırlattım. 'Siz ne yapmak istiyorsunuz' dedim. Şaşırdı. Önce 'Sizde kalsın bu çiçek dedi.' 'İstemiyorum neden bende kalacakmış' dediğimde ise 'O zaman bitirelim' dedi. 'Ne başladı ki ne bitecek?' dedim. 'O zaman ben sosyal medya hesabımı kapatayım' dedi."