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  4. Kadın dövüşçü 240 kiloluk rakibini nakavt etti

Kadın dövüşçü 240 kiloluk rakibini nakavt etti

30.11.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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Kadın dövüşçü 240 kiloluk rakibini nakavt etti

Rusya’da 62 kilogram ağırlığındaki Darina Mazdyuk, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyona katılmak için dövüştüğü 240 kiloluk Grigory Chistyakov’u ilk roundda nakavt etti.

Rusya, 62 kilogram ağırlığındaki Darina Mazdyuk'un dövüş başarısını konuşuyor. Mazdyuk, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları (UFC) organizasyona katılmak için dövüştüğü 240 kiloluk Grigory Chistyakov’u ile karşılaştı. 62 kiloluk Mazdyuk'un rakibi karşısında etkili hamleleri izleyenleri büyüledi.

Kadın dövüşçü Mazdyuk 240 kilo ağırlığındaki ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan rakibi Grigory Chistyakov'u ilk raundda nakavt etmeyi başardı. Mazdyuk’un ringdeki etkileyici mücadelesi ise an be an kameralara yansıdı.Rus medyası Mazdyuk'un ringteki performansını manşetlere taşıyarak, " Rusya'nın kadın terminatörü" ifadelerini kullandı.

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