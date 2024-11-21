KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Kadın girişimcilerden ilham veren hikayeler! Kendi işini kurup başarıyı yakalayanlar

Kadın girişimcilerden ilham veren hikayeler! Kendi işini kurup başarıyı yakalayanlar

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.11.2024 15:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın girişimcilerin liderlik gösterdiği şirketler, genellikle daha insancıl ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip organizasyonlar olma eğilimindedir. Topluma ve çevreye duyarlı iş modelleri oluştururlar ve sürdürülebilirlik gibi önemli konularda örnek teşkil ederler. Bu durum yalnızca kadınların değil, aynı zamanda tüm toplumun yararına olan bir iş dünyasının inşa edilmesine olanak sağlar.

Kadın girişimcilerden ilham veren hikayeler! Kendi işini kurup başarıyı yakalayanlar

Kadın girişimciler, ekonomik ve toplumsal kalkınmada kritik bir rol oynamaktadır. Geleneksel iş dünyasında tarihsel olarak çeşitli dışlanmalarla karşı karşıya kaldığı görülen kadınlar, günümüzde daha fazla fırsata sahip olsalar da hâlâ önemli engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, kadın girişimcilerin artan sayısı ve etkisi, iş dünyasının sınırlarını genişletmekte ve toplumsal yapıyı dönüştürmektedir. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması sadece ekonomik büyümeye katkıda bulunmakla kalmaz. A#ynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği adına da önemli bir adım atılmasını sağlar.

Kadın girişimcilerden ilham veren hikayeler

J.K. Rowling

J.K. Rowling, dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı olarak, girişimcilik ve azmin simgelerinden biri haline gelmiştir. Edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeden önce, yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı engellerle, girişimcilik ruhunu ortaya koymuş bir isimdir. Kitaplarını pek çok yayın evine sunduğu sırada neredeyse her biri tarafından reddedilmiştir. Bununla birlikte, ilk yayıneviyle anlaşma sağladığında aldığı bütçe oldukça düşüktü. Pek çok kişi ona, çocuk kitaplarının büyük gelir getirmeyeceğini ve bu yolculuğu bırakması gerektiğini söylese de, o tüm bu uyarılara rağmen yazmaya devam etti. Rowling’in kararlılığı ve azmi sonunda büyük ödüllerle taçlanmıştır. Smarties Ödülü gibi prestijli ödülleri peş peşe kazanarak adını edebiyat dünyasında duyurmuştur.

Hande Çilingir

Hande Çilingir, Insider adlı teknoloji şirketinin kurucusudur. Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun olduktan sonra, girişimcilik yolculuğuna Türkiye'ye döndükten sonra başlamıştır. İlk girişimi, Fethiye'de açtığı bir dil kursu olmuştur. Birkaç yıl boyunca bu kurumu işleten Çilingir, sonunda şirketi satmış ve yeni bir iş alanına yönelmiştir. E-ticaret sektöründe işler yapma isteğiyle, çeşitli araştırmalar sonucunda Insider'ı kurarak teknoloji ve dijital pazarlama alanına adım atmıştır. Insider ise Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u olarak tanımlanmaktadır.

Debbı Fıelds

Mrs. Fields Bakeries'in kurucusu Debbi Fields, sıradan bir kurabiye tarifini milyonlarca dolarlık bir girişime dönüştüren kişi olarak tanınır. Zorlu koşullarda büyüyen Fields, dört kardeşiyle birlikte maddi sıkıntılar içinde bir çocukluk geçirmiştir. Ancak bir gün, en çok sevdiği şeyin kurabiye yapmak olduğunu fark ettiğinde, tüm enerjisini bunun için harcamaya karar vermiştir. Ardından, kurabiye işini kendi markasına dönüştürerek başarıya ulaşmıştır.

Oprah Wınfrey

Oprah Winfrey, kadın girişimciler listelerinde her zaman yer alan bir isimdir. Hayatına yön veren zorluklarla dolu geçmişi, onun güçlü bir lider ve ilham kaynağı olmasını sağlamıştır. Küçük yaşlarda yoksulluk ve zorluklarla mücadele eden Winfrey, televizyon dünyasıyla tanıştıktan sonra yaşamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. 1983 yılında bir talk show programı sunmaya başlayan Oprah, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak reyting rekorları kırmıştır.

Özlem Türeci

Özlem Türeci, tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanı ve girişimcidir. Türk kökenli bir ailede büyüyen Türeci, Almanya’da tıp eğitimi aldı ve kanser immünoterapisi üzerine önemli araştırmalar yaptı. Eşi Uğur Şahin ile birlikte 2008 yılında BioNTech şirketini kurarak, yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklandı. COVID-19 pandemisi sırasında, mRNA teknolojisini kullanarak dünyanın ilk etkili aşılarından birini geliştirdiler. Bu çalışma, hem bilim dünyasında hem de küresel ölçekte büyük bir etki yarattı. Türeci’nin girişimcilik vizyonu ve bilimsel başarısı, özellikle genç bilim insanları ve girişimcilere ilham kaynağı olmaktadır. İnsanlığa katkıları, onu dünya çapında saygın bir figür haline getirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik kadın girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.