Kadın girişimcinin sosyal medyada gördüğü video hayatını değiştirdi: Kendi atölyesini açtı!

Yaklaşık 10 yıldır Bayburt Halk Eğitim Merkezinde Dekoratif El Sanatları alanında usta öğretici olarak görev yapan Ahıskalı, ahşap boyamaya kadın kuaförlüğü yaptığı dönemde başladı. Küçük kızıyla ilgilenmek için mesleğine ara veren Ahıskalı’nın hayatında, sosyal medyada gördüğü bir video yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Eski bir sehpanın boyanarak daha modern bir şekilde tasarlanıp yeniden kullanıma kazandırıldığı çalışmadan etkilenen Ahıskalı, "Bir gün sosyal medyada gezinirken karşıma bir video çıktı. Bir kadının eski bir sehpasını geri dönüşüm yaparak boyadığını ve daha modern bir şekilde tasarlayarak evine koyduğunu gördüm. Ben de bu videodan çok etkilendim. Ben de yapabilirim diye düşündüm" dedi.

Kızına dedesinin yaptığı dolabı boyayarak ahşap boyama çalışmalarına yönelen Ahıskalı, "Kızıma dedesinin yaptığı bir dolap vardı. Neden bunu renklendirip odama koymayayım diye düşünerek malzemeyi aldım, fırçayı da elime aldım ve dolabı boyamaya başladım" ifadelerini kullandı.

"FIRÇAYI ELİMDEN BIRAKAMADIM"

İlk çalışmasının ardından çok mutlu olduğunu ve evdeki farklı eşyaları da boyamaya başladığını belirten Ahıskalı, "Boyayı bitirdikten sonra çok mutlu oldum, çok güzel oldu ve fırçayı elimden bırakamadım. Artık evimde ne boyayabilirim diye düşünmeye başladım" şeklinde konuştu.

Ahıskalı, evdeki eşyaların neredeyse tamamını yeniden dönüştürdü ve ardından bu alanda meslek edinmeye karar verdi. Farklı eğitimlere katılan Ahıskalı daha sonra Bayburt Çıraklık Eğitim Merkezinde kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik sınavlarına girdi.

Üç sınavı da başarıyla tamamlayan Ahıskalı, aldığı belgelerin ardından Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapmaya başladı. Kursiyerlerinin de ahşap boyama çalışmalarına büyük ilgi gösterdiğini belirten Ahıskalı, "Kursiyerlerim de bu mesleği çok seviyor, başlayan bırakamıyor. Onlar da fırçayı eline alınca artık kursa sürekli geliyorlar" dedi.

"BEN NEDEN KENDİ ATÖLYEMİ AÇAMIYORUM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Kursiyerleri için kullandığı malzemeleri uzun süre şehir dışından temin ettiğini anlatan Ahıskalı, Bayburt’taki malzeme ihtiyacını karşılamak için kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kadın girişimci olarak çalışmalarını kendi atölyesinde sürdüren Ahıskalı, ham ürünleri de atölyesinde bulundurarak hem kursiyerlerinin malzeme ihtiyacını karşılıyor hem de hazırladığı ürünleri Bayburtlu kadınların beğenisine sunuyor.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA HOBİ ALANI OLUŞTURDU

Atölyesinde hobi amaçlı çalışmalar yapabileceğini belirten Ahıskalı, ziyaretçilerin beğendikleri ürünleri seçerek kendi tasarımlarını oluşturabileceklerini söyledi. Atölyenin kadınların ve çocukların kendi ürünlerini boyayabilecekleri bir alan olduğunu ifade eden Ahıskalı, "Burası hobi amaçlı kadınların gelebileceği, çocuklarımızın gelebileceği, kendilerinin burada beğenip kendi seçtiği ürünlerini boyayabilecekleri bir atölye. Bayburt'ta böyle bir atölye yoktu, ilk kez hobi atölyesini açmış olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır