Kapınızın önüne dökeceğiniz sirke evinizi bunlardan koruyacak

Evde karınca, örümcek ve hamam böceği gibi istenmeyen misafirlerle karşılaşmak can sıkıcı olabiliyor. Bunun için güçlü kimyasallar kullanmak istemeyenler ise daha pratik yöntemlere yöneliyor. Beyaz sirke de bu yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

EVİN GİRİŞİNE SİRKE PÜSKÜRTMENİN AMACI NE?

Beyaz sirkenin keskin kokusunun bazı böcekleri rahatsız ederek belirli bölgelerden uzak tutabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sirke, özellikle evin dışarıya açılan noktalarında tercih ediliyor.

Sirke ve suyla hazırlanan karışımın kapı çerçevesi, giriş zemini ve böceklerin geçebileceği küçük çatlaklara uygulanabileceği ifade ediliyor. Ancak bu yöntemin böcek istilasını kesin olarak önlediğine dair bir garanti bulunmuyor.

Bazı kişiler ise sirkeyi yalnızca temizlik veya böceklerden uzak durmak amacıyla değil, evin enerjisini yenilemek için de kullanıyor. "Enerji temizliği" olarak adlandırılan bu inanışta kapı girişine sirke püskürtmenin negatif enerjiyi uzaklaştırdığı düşünülüyor. Bu yaklaşımın bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.

BEYAZ SİRKE NASIL KULLANILIR?

Uygulaması oldukça basit olan bu yöntem için beyaz sirke ve su bir sprey şişesinde karıştırılıyor. Hazırlanan karışım şu bölgelere uygulanabiliyor:

Kapının ve kapı çerçevesinin çevresine

Evin girişindeki zemine

Böceklerin geçebileceği küçük çatlak ve boşluklara

Süpürgeliklere

Dışarıya yakın köşe ve alanlara

Sirkenin yüzeye zarar verip vermeyeceğini önceden küçük ve görünmeyen bir bölgede test etmek de önemli. Özellikle mermer ve doğal taş gibi asitlere duyarlı yüzeylerde sirke kullanılması yüzeye zarar verebilir.