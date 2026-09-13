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Kapınızın önüne dökeceğiniz sirke evinizi bunlardan koruyacak

Beyaz sirke, ev temizliğinde sık kullanılan doğal ürünlerden biri. Mutfaktan banyoya kadar pek çok alanda kullanılan sirkenin, evin girişinde de işe yarayabileceği belirtiliyor. Son dönemde yaygınlaşan bu yöntem, özellikle böceklerden uzak durmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Kapınızın önüne dökeceğiniz sirke evinizi bunlardan koruyacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Evde karınca, örümcek ve hamam böceği gibi istenmeyen misafirlerle karşılaşmak can sıkıcı olabiliyor. Bunun için güçlü kimyasallar kullanmak istemeyenler ise daha pratik yöntemlere yöneliyor. Beyaz sirke de bu yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kapınızın önüne dökeceğiniz sirke evinizi bunlardan koruyacak 1

EVİN GİRİŞİNE SİRKE PÜSKÜRTMENİN AMACI NE?

Beyaz sirkenin keskin kokusunun bazı böcekleri rahatsız ederek belirli bölgelerden uzak tutabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sirke, özellikle evin dışarıya açılan noktalarında tercih ediliyor.

Sirke ve suyla hazırlanan karışımın kapı çerçevesi, giriş zemini ve böceklerin geçebileceği küçük çatlaklara uygulanabileceği ifade ediliyor. Ancak bu yöntemin böcek istilasını kesin olarak önlediğine dair bir garanti bulunmuyor.

Bazı kişiler ise sirkeyi yalnızca temizlik veya böceklerden uzak durmak amacıyla değil, evin enerjisini yenilemek için de kullanıyor. "Enerji temizliği" olarak adlandırılan bu inanışta kapı girişine sirke püskürtmenin negatif enerjiyi uzaklaştırdığı düşünülüyor. Bu yaklaşımın bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.

Kapınızın önüne dökeceğiniz sirke evinizi bunlardan koruyacak 2

BEYAZ SİRKE NASIL KULLANILIR?

Uygulaması oldukça basit olan bu yöntem için beyaz sirke ve su bir sprey şişesinde karıştırılıyor. Hazırlanan karışım şu bölgelere uygulanabiliyor:

  • Kapının ve kapı çerçevesinin çevresine
  • Evin girişindeki zemine
  • Böceklerin geçebileceği küçük çatlak ve boşluklara
  • Süpürgeliklere
  • Dışarıya yakın köşe ve alanlara

Sirkenin yüzeye zarar verip vermeyeceğini önceden küçük ve görünmeyen bir bölgede test etmek de önemli. Özellikle mermer ve doğal taş gibi asitlere duyarlı yüzeylerde sirke kullanılması yüzeye zarar verebilir.

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sirke kapı kilidi
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