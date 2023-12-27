Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Kadın göğsü, erkek cinsel organı derken alay konusu olan Mücahid Cihad Han gündemde! "Geniş kalça güzel ahlaka işaret eder"

    Kadın göğsü, erkek cinsel organı derken alay konusu olan Mücahid Cihad Han gündemde! "Geniş kalça güzel ahlaka işaret eder"

    27.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kadınlara ve erkeklere göğüsleri, cinsel organları, kıllı olup olmamaları gibi bedensel özellikleri üzerinden karakter özellikleri tanımlayan Mücahid Cihad Han son günlerde yine sosyal medyanın gündeminde. Kendini 'metafizik uzmanı' diye tanıtıp yanlış kaynak atfetmesiyle alay konusu oldu. Erkeğin cinsel organı, kadının göğsüyle ilgili sözlerine kimse anlam veremedi.

    Kadın göğsü, erkek cinsel organı derken alay konusu olan Mücahid Cihad Han gündemde! "Geniş kalça güzel ahlaka işaret eder"

    Utanma duygusunun bazen silindiği sosyal medyada dikkat çekeyim derken alay konusu olan kimseler de ortaya çıkıyor. Metafizik konusunda kendini uzman olarak tanıtmaktan çekinmeyen ama İmam Gazali'ye olmayan sözleri ona atfedip bir kitaptan temelsiz cümleler sarf eden Mücahid Cihad Han da yeniden konuşulmaya başladı.

    "GÖĞSÜ, OMZU KILLI OLAN ŞEHVETLİDİR"

    Sosyal medyada viral olan o videoda dalga geçilen cümleler şöyle:

    "İnsanların vücutsal, bedensel özelliklerine göre karakterleri nasıl olur onu inşallah anlatacağız. Göğsü çıkkın olan fena huyludur. Göğsü dar olan gece gündüz gam ehlidir. Göğsü geniş olan daima şen şatırdır. Göğsünde ve omuzunda kıl olan kimse çok şehvetlidir.

    2

    "KADININ GÖĞSÜ ORTAYSA KOCASINA SADIKTIR"

    "Kadında göğsü büyükse süt azdır, kadında küçük göğüs ise çok süt olduğuna işaret eder. Kadında orta yani ne çok büyük ne çok küçük göğüs kocasına sadık olmayı, muhabbet edici olmayı işaret eder.

    "GENİŞ KALÇA, GÜZEL AHLAKA İŞARET EDER"

    "Kalçanın yassı olması sefahate düşkün olmayı işaret eder. Kalçanın geniş olması ahlakın güzelliğine işaret eder. Tombul olması çok kuvvetli ve metanetli olduğuna işaret eder. Kalçası kıllı olan şehvetliliğine, karnı küçük olan zarif bir kimsedir.
    Kasıklarında az kılan olan sert ve katı bir kimsedir.

    3

    "CİNSEL ORGANI KÜÇÜK ERKEK DOĞRU YOLDA İLERLER"

    Erkeğin cinsel organı küçükse doğru yolda ilerleyeceğine işaret eder. (Gülerek) Demek ki bak böyle bir derdin varsa 'Bana en azından böyle bir müjde var, ben doğru yolda gidicilerdenmişim' dersin. Büyük cinsel organ sahibinin pek levm edici ve zemmedici bir kimse olduğuna işaret ederi. Uzun cinsel organ sahibinin ahmak olduğuna işaret eder."

    KAYNAĞI DA YANLIŞ

    Youtube kanalında 15 Şubat'ta yayımladığı videosunda İmam Gazali'nin Kıyafetnamesi’nden alıntı yaptığını söyleyen Han'ın okuduğu kitabın başka bir kitap olması da gündem olmuştu.

    Canlı yayındaki bardak yüzünden işinden olan spiker veryansın etti Canlı yayındaki bardak yüzünden işinden olan spiker veryansın etti

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hangi yüz gülüyor? Bu testi yalnızca yürekli olanlar yapabiliyorHangi yüz gülüyor? Bu testi yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor
    Oscarlı filmle tanınmıştı! Dünyaca ünlü oyuncunun gizemli ölümüOscarlı filmle tanınmıştı! Dünyaca ünlü oyuncunun gizemli ölümü
    İşte Nostradamus'tan 2024 yılı kehanetleri!İşte Nostradamus'tan 2024 yılı kehanetleri!
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel organ göğüs metafizik
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Milyonlar beklerken Kabine Toplantısı için sürpriz 'iptal' kararı!

    Milyonlar beklerken Kabine Toplantısı için sürpriz 'iptal' kararı!

    Noel tatili işleri zora soktu, 435 bin yatırımcı geri adım attı

    Noel tatili işleri zora soktu, 435 bin yatırımcı geri adım attı

    Cinsel organ, göğüs, şehvet derken alay konusu oldu!

    Cinsel organ, göğüs, şehvet derken alay konusu oldu!

    Oscarlı filmle tanınmıştı! Dünyaca ünlü oyuncunun gizemli ölümü

    Oscarlı filmle tanınmıştı! Dünyaca ünlü oyuncunun gizemli ölümü

    Hangi yüz gülüyor? Bu testi yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor

    Hangi yüz gülüyor? Bu testi yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor

    İşte Nostradamus'tan 2024 yılı kehanetleri!

    İşte Nostradamus'tan 2024 yılı kehanetleri!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

    Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

    Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.