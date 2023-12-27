Kadın göğsü, erkek cinsel organı derken alay konusu olan Mücahid Cihad Han gündemde! "Geniş kalça güzel ahlaka işaret eder"

Utanma duygusunun bazen silindiği sosyal medyada dikkat çekeyim derken alay konusu olan kimseler de ortaya çıkıyor. Metafizik konusunda kendini uzman olarak tanıtmaktan çekinmeyen ama İmam Gazali'ye olmayan sözleri ona atfedip bir kitaptan temelsiz cümleler sarf eden Mücahid Cihad Han da yeniden konuşulmaya başladı.

"GÖĞSÜ, OMZU KILLI OLAN ŞEHVETLİDİR"

Sosyal medyada viral olan o videoda dalga geçilen cümleler şöyle:

"İnsanların vücutsal, bedensel özelliklerine göre karakterleri nasıl olur onu inşallah anlatacağız. Göğsü çıkkın olan fena huyludur. Göğsü dar olan gece gündüz gam ehlidir. Göğsü geniş olan daima şen şatırdır. Göğsünde ve omuzunda kıl olan kimse çok şehvetlidir.

"KADININ GÖĞSÜ ORTAYSA KOCASINA SADIKTIR"

"Kadında göğsü büyükse süt azdır, kadında küçük göğüs ise çok süt olduğuna işaret eder. Kadında orta yani ne çok büyük ne çok küçük göğüs kocasına sadık olmayı, muhabbet edici olmayı işaret eder.

"GENİŞ KALÇA, GÜZEL AHLAKA İŞARET EDER"

"Kalçanın yassı olması sefahate düşkün olmayı işaret eder. Kalçanın geniş olması ahlakın güzelliğine işaret eder. Tombul olması çok kuvvetli ve metanetli olduğuna işaret eder. Kalçası kıllı olan şehvetliliğine, karnı küçük olan zarif bir kimsedir.

Kasıklarında az kılan olan sert ve katı bir kimsedir.

"CİNSEL ORGANI KÜÇÜK ERKEK DOĞRU YOLDA İLERLER"

Erkeğin cinsel organı küçükse doğru yolda ilerleyeceğine işaret eder. (Gülerek) Demek ki bak böyle bir derdin varsa 'Bana en azından böyle bir müjde var, ben doğru yolda gidicilerdenmişim' dersin. Büyük cinsel organ sahibinin pek levm edici ve zemmedici bir kimse olduğuna işaret ederi. Uzun cinsel organ sahibinin ahmak olduğuna işaret eder."

KAYNAĞI DA YANLIŞ

Youtube kanalında 15 Şubat'ta yayımladığı videosunda İmam Gazali'nin Kıyafetnamesi’nden alıntı yaptığını söyleyen Han'ın okuduğu kitabın başka bir kitap olması da gündem olmuştu.