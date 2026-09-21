Kadın kaynak ustası ezber bozuyor: Kısa sürede gözde eleman oldu

Küçük yaşta başladığı mesleğini yıllarca Ankara'da sürdüren Kader Güzel, memleketi Oltu'ya dönerek Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak ustası olarak çalışmaya başladı. Demir kaynakçılığını 14 yaşında Ankara'da ağabeyinin yanında öğrenen Güzel, yıllar boyunca kaynakçılık yaparak mesleğinde deneyim kazandı.

Bir süre önce Oltu'ya gelen Güzel, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'yi ziyaret etti. Çelebi'nin kendisine Ankara'da ne iş yaptığını sorması üzerine kaynakçılık yaptığını söyledi.

"NEDEN BU İŞİ OLTU'DA YAPMIYORSUN" ÖNERİSİNDE BULUNDU

Bunun üzerine Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde Ahmet Mercan'a ait Tutkun Çelik İmalat Makine Bakım Sanayi firmasına başvuran Güzel, burada kaynakçı olarak işe başladı. İşe başladıktan kısa zaman sonra kadın usta, gözde eleman oldu. İş yeri sahibi Ahmet Mercan, Güzel'in başvurusunu ilk aldığında bir kadının kaynakçılık yapabileceği konusunda tereddüt yaşadığını belirterek, işe başladıktan sonra bu düşüncesinin tamamen değiştiğini ifade etti.

Mercan, Kader Güzel'in kısa sürede iş yerinin deneyimli ve aranan elemanlarından biri haline geldiğini belirterek, "Kader hanım işe başladığında açıkçası bu işi yapıp yapamayacağı konusunda tereddütlerimiz vardı. Ancak çalışmaya başladıktan sonra ne kadar tecrübeli bir kaynakçı olduğunu gördük. Şimdi kendisinden son derece memnunuz" dedi.

İşyerinde birlikte çalışan diğer ustalar da Kader Güzel'in tecrübesinden faydalandıklarını belirterek, onunla aynı ortamda çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında edindiği tecrübeyi Oltu'da sürdüren Kader Güzel ise kaynakçılığın kendisi için yalnızca bir meslek değil, yıllardır severek yaptığı bir iş olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır