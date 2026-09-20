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Bu 3 burç için şanslı günler başladı! 27 Eylül'e kadar sürecek

Eylül ayının son günleri bazı burçlar için yepyeni gelişmelerin kapısını aralıyor. 22 Eylül'de Terazi sezonunun başlamasıyla ilişkiler ve denge ön plana çıkarken, 26 Eylül'deki Koç Dolunayı hareketli bir atmosfer yaratacak. 27 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte bazı burçlar için işler daha da yoluna girecek.

Bu 3 burç için şanslı günler başladı! 27 Eylül'e kadar sürecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrolojide oldukça hareketli bir haftaya giriliyor. Sonbahar ekinoksuyla birlikte Güneş'in Terazi burcuna geçmesi, ilişkilerden sosyal hayata kadar pek çok konuda yeni bir dönemi başlatıyor.

26 Eylül'de gerçekleşecek Koç Dolunayı ise cesaret ve hareket enerjisini artıracak. Hemen ardından Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hedeflerin peşinden gitme isteği güçlenebilir.

Peki bu gökyüzü hareketlerinden hangi burçlar daha fazla etkilenecek?

Bu 3 burç için şanslı günler başladı! 27 Eylül e kadar sürecek 1

TERAZİ

Terazi burçları için adeta yeni bir dönem başlıyor. Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte dikkatler sizin üzerinize çevriliyor. Özellikle ilişkileriniz ve çevrenizdeki insanlarla kurduğunuz iletişim bu hafta ön plana çıkabilir.

Ancak her konuşmanın istediğiniz gibi ilerlemesini beklememekte fayda var. Bazı konularda kendinizi anlatmakta veya karşınızdaki kişiyi anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle acele kararlar vermek yerine biraz daha sakin kalmanız önemli.

Aşk veya iş hayatında büyük bir adım atmak için gökyüzünün tamamen netleşmesini beklemek daha doğru olabilir. Söylenenleri dikkatle dinleyin, varsayımlarla hareket etmeyin ve önemli konuşmalarda açık olmaya çalışın.

Hafta ilerledikçe üzerinizdeki belirsizlik dağılabilir. Terazi sezonunun başlamasıyla birlikte kendinizi çok daha güçlü ve rahat hissedebilirsiniz.

Bu 3 burç için şanslı günler başladı! 27 Eylül e kadar sürecek 2

YENGEÇ

Yengeçler için bu hafta biraz sabır gerektirebilir. Koç burcundaki Dolunay, küçük bir meseleyi olduğundan daha büyük hale getirebilir. Özellikle duygusal olarak yoğun hissettiğiniz anlarda vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gerekiyor.

Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte duygular daha da hareketlenebilir. Bu nedenle sizi kızdıran veya zorlayan bir konuşma sırasında hemen tepki vermek yerine biraz durup düşünmek iyi olabilir.

Mümkünse Dolunay döneminde dikkatinizi tek bir işe vermeye çalışın. Aynı anda birçok şeyi çözmeye çalışmak sizi yorabilir. Bazı konuları zorlamak yerine birkaç gün beklemek daha iyi sonuç verebilir.

Haftanın sonuna doğru atmosfer değişmeye başlayacak. Şu an çözümsüz görünen bazı meselelerin kendiliğinden yoluna girdiğini görebilirsiniz.

Bu 3 burç için şanslı günler başladı! 27 Eylül e kadar sürecek 3

OĞLAK

Oğlaklar için bu haftanın gündeminde ev ve aile hayatı var. Aile içerisinde yaşanabilecek bazı anlaşmazlıklar veya aynı anda birçok sorumluluğun üstünüze gelmesi sizi yorabilir.

Böyle bir durumda herkesin ne söylediğini dinlemeye ve hemen en kötü senaryoyu düşünmemeye çalışın. Sevdiklerinize karşı güçlü duygular besliyor olsanız da her sorunu sizin çözmeniz gerekmiyor.

Ev hayatı üzerinizde baskı yaratıyorsa biraz uzaklaşmak iyi gelebilir. Kısa bir yürüyüş yapmak, tek başınıza yemek yemek veya kendinize sakin bir alan yaratmak bile zihninizi toparlamanıza yardımcı olabilir.

Bu hafta özellikle iş ve özel hayat arasındaki sınırları belirlemek önemli. Mesai bittiğinde iş bildirimlerini kapatmak ve başkalarının sorunlarını sürekli üstlenmemek size iyi gelebilir.

Kendinize ayıracağınız zaman da bu haftanın önemli parçalarından biri. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine bazı konuları kendi akışına bırakmak, önümüzdeki günleri çok daha rahat geçirmenizi sağlayabilir.

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