KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kadın kooperatiflerinde, kışlık ürünlerin üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Kadınların istihdamına katkı sunmak ve üretime katılımlarını artırmak amacıyla kurulan kooperatiflerde, el emeğiyle hazırlanan erişte, tarhana, salça, reçel ve turşu gibi kışlık gıdalar raflardaki yerini almaya başladı.

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce kadınların istihdamını artırmak, üretime katılımını desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Kadın Kooperatifleri'nde kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor" 1

El emeği, göz nuru ürünler kooperatif mutfaklarında hazırlanıyor ve yine belediye tarafından tahsis edilen satış alanlarında vatandaşlarla buluşuyor. Kadınlar, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan erişte, tarhana, salça, reçel, turşu gibi ürünlerin üretimini yaparken; aynı zamanda sebze ve meyve kurutarak da doğal gıda üretimini sürdürüyor. Bu ürünler, sağlıklı ve katkısız olmasıyla tüketicilerden ilgi görüyor.

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor" 2

EL EMEĞİ SOFRALARA LEZZET KATIYOR

Kadın kooperatiflerinde üretilen doğal ve el yapımı yiyecekler, hem sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kadınların üretimde görünür hale gelmesi, hem bireysel hem de yerel kalkınma açısından önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlar da yerel ve geleneksel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor" 3

3 ADET ÜRETİM VE SATIŞ ALANI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Mühendisi Meltem Uz, kadın kooperatiflerine belediye olarak yer ve ekipman desteği sağladıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine toplamda 3 adet üretim ve satış alanı tahsis etmiştir. Kışlık üretimlere Korkuteli'nde başlamış bulunmaktayız. Amacımız kadınların üretimlerine yardımcı olmak ve ekonomilerine katkı sağlamaktır" dedi.

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor" 4

"YABANCI VE TÜRK BİRÇOK MÜŞTERİMİZ OLUYOR"

Kadın Kooperatifi Başkanı Münevver Gençtürk, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destek sayesinde üretim, satış ve kahvaltı alanlarının bulunduğu kapsamlı bir tesiste hizmet verdiklerini belirterek, "Kış hazırlıkları için üretimlerimiz sürüyor. Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor. Gerçekten çok güzel bir proje" diye konuştu.

Kadın kooperatiflerinde kış hazırlığı başladı: "Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor" 5

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Korkuteli Kadın Kooperatifi Satış Alanı'nda görev yapan Nuriye Arıtuluk ise Burdur Tefenni'den gelerek çalışmalara katıldığını belirtti. Vatandaşları satış alanlarına davet eden Arıtuluk, "Aileme katkı sağlamak için bu işe başladım ve çok memnunum. Makarna, gözleme, reçel, salça, tarhana, kahvaltılık sos gibi ürünler yapıyoruz. Belediyemize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman doktor saç dökülmesindeki gizli nedeni açıkladıUzman doktor saç dökülmesindeki gizli nedeni açıkladı
İstanbul için riskli tablo: '100 hastadan 13'ü influenza'İstanbul için riskli tablo: '100 hastadan 13'ü influenza'

Anahtar Kelimeler:
tarhana antalya kooperatif kadın girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.