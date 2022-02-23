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Kadın kuaföre dehşeti yaşattılar! Ne çalışanı kaldı, ne de müşterisi: 15 kadının uykusu kabus oldu

23.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 10 yıldır kadın kuaförlüğü yapan Rabia Ece (35), 5 ay önce Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yeni bir dükkana taşındı. Ece'nin dükkanı 14 Şubat günü saat 18.00 sıralarında yüzü maskeli, kapüşonlu bir kişi tarafından 15 kadının olduğu sırada saldırıya uğradı. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken genç kadın çalışanlarının işi bıraktığını, müşterilerinin ise artık gelmediğini söyledi.

Eyüpsultan'da geçtiğimiz hafta kuaför salonu kurşunlanan 35 yaşındaki Rabia Ece'nin hayatı kâbusa dönüştü. Kuaförde çalışanlar işten ayrılırken, müşterileri de artık korkudan gelmemeye başladı. İstanbul'da 10 yıldır kadın kuaförlüğü yapan Rabia Ece (35), 5 ay önce Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yeni bir dükkana taşındı. Ece'nin dükkanı 14 Şubat günü saat 18.00 sıralarında yüzü maskeli, kapüşonlu bir kişi tarafından 15 kadının olduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırgan kuaföre 5 el ateş etti. İddiaya göre saldırıyı organize eden 3 kişi, olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ancak Rabia Ece, bu saldırıdan sonra daha kötü günler yaşamaya başladı.

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Olayın ardından müşteriler artık kuaför salonuna gitmiyor. Maddi olarak sıkıntı yaşadığını belirten Ece, müşterilerin korkudan gelmemesi sebebiyle yakın zamanda kuaför salonunu kapatacağını söyledi. Yaşanan olay sonrası, Ece ne işyerine ne de evine gidebildi. Kuaförde çalışan 7 kişi işten ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde, şüphelilerden birinin saldırı sonrasında elinde ekmek ve su ile olay yerinden sakince geçtiği görüldü. Azmettirici olduğu belirtilen bir kişinin ise yüzü kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

"15 KADIN ÖLDÜRÜLEBİLİRDİ"

Saldırıdan sonra dükkanına müşterilerin ve çalışanların artık gelmediğini belirten Ece, "Geçen hafta pazar günü 15 kadın ile birlikte kuaför salonundaydık. İçeride 15 can varken aniden silah sesi duyduk. Sesleri duyduktan sonra hepimiz yerimizden fırladık ardından cam parçaları üzerimize doğru sıçramaya başladı. 15 tane kadını bodrum katına götürerek onların hayatlarını kurtarmaya çalıştım. Arka taraftan aşağıya kaçtık. Saldırıdan sonra dükkan boşaldı, müşterilerim artık gelmiyor ve camlarımı yaptıracak maddi imkanım da yok. Dertleri ne bilmiyorum ama faillerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum, çünkü artık geceleri uyuyamıyorum. O anlar gözümüzün önünden gitmiyor. Bu durum kadınlara yönelik bir saldırı. Burada 15 kadın öldürülebilirdi" diye konuştu.

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Yetkililere seslenen Ece, "Yeni kamera görüntülerine ulaştık. Saldırı için iş birliği yapanlardan birinin yüzü çok açık nasıl bulunamıyor anlamıyorum. 15 kadının uykusu kâbus oldu. Çok zor şartlardayım. Bu konuda maddi manevi destek bekliyorum. Ben yalnız yaşayan bir kadınım. Evim kira, dükkanım kira, üstelik kredi çekmiştim. Artık kiramı ödeyemeyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"AZMETTİRİCİNİN YÜZÜ AÇIK AMA BULUNAMIYOR"

Görüntülerdeki kişileri tanımadığını söyleyen Ece, "Polisler bana yüzü açık olan kişinin azmettirici olduğunu belirterek tanıyıp tanımadığımı sordu. Fotoğrafı çok yakınlaştırdım ama tanıyamadım" dedi.

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(DHA)

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