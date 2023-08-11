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  4. Kadın maganda lüks rezidanstan kurşun yağdırdı! Gururla paylaştı, sosyal medyada büyük tepki topladı: Batışehir'de dehşet anları

Kadın maganda lüks rezidanstan kurşun yağdırdı! Gururla paylaştı, sosyal medyada büyük tepki topladı: Batışehir'de dehşet anları

11.08.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yer alan Batışehir'de lüks rezidansta yaşayan kadın maganda skandal bir harekete imza atıp o anları sosyal medyada gururla paylaştı. Ancak beğeni uğruna yaptığı hareket büyük tepki topladı.

Lüks rezidansta elinde silahla kurşun yağdıran kadın sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Kadın etrafa rastgele ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı.

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BALKONDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Bağcılar, Batışehir’de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın maganda eline aldığı silahla balkondan etrafa rastgele ateş açtı. İlk önce şarjörü silaha takan kadın daha sonra tetiği çekti.

GURURLA PAYLAŞTI, TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

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BEĞENİ UĞRUNA RİSKLİ HAREKETLER

Özellikle sosyal medyada paylaşım için yapılan tehlikeli hareketler nedeniyle birçok kişi yorgun merminin vücuda isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, rastgele açılan ateş sonucu bazı insanlar hayatını kaybediyor.

(İHA)

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