Kadın polis memuru meslektaşına meydan okudu!

Florida’da gerçekleşen olayda siyah kadın polis görevlisi kadın protestocuyu diz çöktüren erkek meslektaşına tepki gösterdi.

Erkek meslektaşını durdurmak için ayağa ve onu azarlamaya başladı.

Görüntülerde, erkek polisin kaçarken bağırdığı görülüyor. Cesur polis ise, sosyal medyada birçok övgü aldı. Görüntülerde yere itilen protestocunun “Evet, teşekkür ederim” dediği duyuluyor.

Fort Lauderdale’deki olayda görülen erkek polis memurunun isminin Steven Pohorence olduğu bildirildi.

Bu olaydan sonra Local 10 adlı haber platformunun aktardığına göre Pohorence soruşturma açıldı ve geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Pohorence, Ekim 2016’dan bu yana Fort Lauderdale Polis Departmanı’nda görevliydi.

Görüntülerde Pohorence’in karşısına dikilen kahraman polisin adının Krystle Smith olduğu bildirildi.

Polis şefi Maglione “Smith, yapılması gerekeni yaptı. Adrenalin ve sinirli bir etkileşim görüldüğünde, bizim işimiz araya girmektir” dedi.



