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Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Adana'da kadın şoförün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte direksiyon başındayken rahatsızlanarak baygınlık geçiren kadın belediye şoförünün zor anları...

Son anda aracı durdurdu

Adana'da direksiyon başında rahatsızlanarak baygınlık geçiren belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, son anda aracı durdurarak olası faciayı önledi.
Olay, Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, direksiyon başında fenalaştı.
Baygınlık geçiren Toprak son anda frene basarak otobüsü durdurarak, olası bir kazayı önledi.
Bu sırada yolcular, Toprak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112'yi aradı.
Sağlık ekipleri Toprak'ı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana direksiyon şoför Kaza

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