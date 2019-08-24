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'Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştırdı, polis rozetiyle tehdit' etti iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, yanındaki engelli oğluyla trafikte seyrederken, başka bir araç sürücüsü tarafından sıkıştırıldığını, uyardığı sürücünün kendisine polis rozeti göstererek tehdit ettiğini iddia etti.

'Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştırdı, polis rozetiyle tehdit' etti iddiası

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, yanındaki engelli oğluyla trafikte seyrederken, başka bir araç sürücüsü tarafından sıkıştırıldığını, uyardığı sürücünün kendisine polis rozeti göstererek tehdit ettiğini iddia etti. Baz, araç plakasını polise bildirerek şikayetçi oldu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan ile Varsak bölgesinden kent merkezine seyir halinde olan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre 34 YC 4254 plakalı bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Şerit değiştirerek kendisini sıkıştıran otomobilden kaçan Baz, kavşakta sürücüyü uyardı.
POLİS ROZETİ GÖSTERDİ
Uyarının ardından iddiaya göre araçtaki bir kadın camı açıp, Baz'a el işaretleri yaparak hareket etti. Aracı kullanan sürücü ise kendi camını açarak Demet Çelili Baz'a doğru cüzdanını çıkararak polis rozetini gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca Baz'ın kullandığı aracı takip eden sürücü, kırmızı ışıkta duran Baz'a küfür edip araçtan inmesini söyledi. Ancak yeşil ışık yanınca sürücü kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Aracı bir süre takip eden Demet Çileli Baz, 112 Acil Merkezi'ne plakayı bildirerek ihbarda bulundu. Aracı takip ettiği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve yaşadıklarını anlatan Baz, sosyal medya hesabından paylaştı.
Demet Çileli Baz, sosyal medyadaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Antalya Varsak'tan şehir merkezine seyir halindeyken bu videodaki 34 YC 4254 plakalı aracı kullanan şahıs tarafından sıkıştırıldım. Sinyal verip sağ şeride geçince önüme geçen araçtaki kimliğini bilmediğim şahıslardan sağda oturan kadın camı açıp çirkin bir parmak işareti yaptı. Aracı kullan şahıs ise sol camdan polis rozetini gösterdi ve yaklaşık 2 kilometre boyunca sözlü olarak tacize devam etti. Polis rozetinin arkasına sığınan bu zavallıyı şiddet ve öfkeyle kınıyorum. Mevlana Kavşağı'ndan bir önceki trafik lambalarında kırmızı ışıkta taciz ve hakarete devam ederek aracımı sağa park etmem için trafiği felç ederek tehdit ve küfür etmeye başladı. Araçta yüzde 90 ağır otizmli evladım Atakan da bu devlete hizmet vermiş görevini şerefiyle yerine getirip emekli olmuş bir polis çocuğudur. Şanlı şerefli emniyet teşkilatının yüz karası bu şahsı gerekli birimlere şikayet ettim."
CİMER'E ŞİKAYET ETTİ
Oğlunun hala olayın etkisinden çıkmadığını belirten Baz, "Oğlum bu olay yüzünden korku nöbeti geçirdi. Hala korkusu devam ediyor. Bu kişiyi, olay anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp plakasını vererek şikayet ettim. Bugün ise bu şahıs hakkında CİMER'e başvuruda bulundum. En yakın zamanda da savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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'Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştırdı, polis rozetiyle tehdit' etti iddiası'Kadın sürücü ve engelli oğlunu trafikte sıkıştırdı, polis rozetiyle tehdit' etti iddiası

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