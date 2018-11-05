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Kadın teröristten mide bulandıran itiraf: 'Bizi seks kölesi gibi kullanıyorlar' dedim verdiği cevap...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 05:46 | Son Güncelleme

3 yılda 967’si örgütten kaçarak teslim olan 183’ü sağ veya yaralı olarak yakalanan bin 150 kadın terörist istihbarat birimlerine PKK terör örgütünün dağda uyguladığı iğrenç düzeni anlattı. Bir kadın teröristin ifadesindeki, "PKK'nın askeri kadın kolu YJA-Star'ın başı Hülya Eroğlu'na 'Bizi seks kölesi gibi kullanıyorlar" dedim. 'Hepimiz bu yollardan geçtik' dedi." sözleri örgütün mide bulandıran yapısını gözler önüne serdi.

Kadın teröristten mide bulandıran itiraf: 'Bizi seks kölesi gibi kullanıyorlar' dedim verdiği cevap...

İstihbarat birimleri son 3 yılda örgütten kaçarak teslim olan, operasyonlarda sağ ya da yaralı olarak yakalanan toplam bin 150 kadın teröristle yapılan görüşmeler sonrası rapor hazırladı. Raporda örgütün kadınları nasıl kullandığı, infaz ve intiharlar yer aldı.

TEK TEK GÖRÜŞÜP, RAPOR HAZIRLADILAR

Tamamı kadın 6 kişilik ekip 200 günlük çalışma sonunda, 3 yılda 967'si örgütten kaçarak teslim olan 183'ü operasyonlarda sağ/yaralı olarak yakalanan bin 150 itirafçı terörist ve aileleriyle tek tek görüştü. Rapordaki ifadeler kan donduran cinsten;

- Rojin Besta (Batman): Benden 11 yaş büyük biriyle evlenip 4 çocuğa anne olunca dağı kurtuluş görmüştüm. 5'inci gün tecavüze uğradım. Teslim olan bir arkadaşın anlattıklarından etkilenip döndüm.

- Beritan Amed (Muş): Kandil'e ayak bastığımın ikinci gecesi tecavüze uğradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Gel bana anlat' olayı diyerek götürdüğü kendi sığınağında o da bana tecavüz etti.

- Gabar Rojbin (Bitlis): Üvey ana şiddetinden kaçıp PKK'ya katıldım. 5 yılda tecavüze karşı çıkan 11 kadının intiharına ve 8 kadının infazına şahit oldum.

- Rozerin Batman (Diyarbakır): Vücudumda gördüğüm işkence ve tecavüzün izleri var.

- Sara Kanireş (Mardin): PKK'nın askeri kadın kolu YJA-Star'ın başı Hülya Eroğlu'na 'Bizi seks kölesi gibi kullanıyorlar" dedim. 'Hepimiz bu yollardan geçtik' dedi.

- Berjin Amara (Şırnak): Kandil'de işkenceye karşı çıkan Mersinli Meryem ve Maraşlı Zöhre aynı gün kurşuna dizildi.

- Beritan Sterk (Şanlıurfa): Kandil'de Duran Kalkan'ın tecavüzüne uğradım.

- Dilovan Amara (Ağrı): Örgütte tecavüz edenler hiç cezalandırılmadı.

Yüzde 79'u 15-22 yaş grubunda

İSTİHBARAT BİRİMLERİ RAPORUNDAKİ İSTATİSTİKLER;

  • PKK'ya katılan kadınların yüzde 79'u 15-22 yaş grubunda, bu kadınların yüzde 55'i 15-18 yaşında kandırılmak veya kaçırılmak suretiyle dağa çıkarıldı.

  • Dağa çıkan kadın teröristlerin yüzde 5'i üniversite, yüzde 13'ü lise, yüzde 59'u ortaokul veya ilkokul mezunu. Yüzde 11'i ise sadece okuma yazma biliyor, Yüzde 12'si ise okuma yazma bilmiyor.

  • Örgütün kandırıp ya da kaçırarak dağa çıkardığı kadınların yüzde 90'ı yaşına bakılmaksızın ilk 30 gün içinde tecavüze uğruyor.

  • Örgüt yöneticileri kadınları, erkek teröristleri eylemlere motive etmede eşya gibi kullanıyor. (Sabah)
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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist tecavüz

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