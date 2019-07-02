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Kadın ve çocuklarda daha sık görülüyor! Kabızlık, kolon kanserinin habercisi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
DİYET HABERLERİ  | 02.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bilinçsiz yapılan diyetlerin kabız yapabileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ercan Bıcakcı, ileri yaşlarda görülen kabızlığın ise kolon kanserinin habercisi olabileceğini söyledi.

Kadın ve çocuklarda daha sık görülüyor! Kabızlık, kolon kanserinin habercisi

Kabızlığın, dışkılama sıklığının azalması, dışkı kıvamında sertleşme, dışkılama esnasında zorlanma ve tamamlanmamış boşaltım hissi olduğunu belirten Dr. Ercan Bıcakcı, kabızlığın fiziki, zihni ve sosyal iyilik halini etkileyerek hayat kalitesini düşürdüğünü söyledi.

KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kabızlığın toplumda çok sık görülen bir halk sağlığı meselesi olduğunu belirten Ercan Bıcakcı, “Kabızlık gastroenteroloji polikliniklerine başvurunun en sık sebeplerinden biridir. Toplumda oldukça sık görülür. Sıklığı toplumdan topluma değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 15 civarındadır. Kabızlık, kadın, çocuk ve yaşlılarda toplumun diğer fertlerine göre daha sık görülmektedir.

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Hareketsizlik, depresyon, ağrı kesiciler ve diğer kabızlık yapan ilaçlar risk faktörleridir. Kabızlık ile ilişkili durumlar arasında bağırsak tümörleri, nörolojik hastalıklar, hormonel bozukluklar, hamilelik, demans (bunama), depresyon ve beslenme ile ilgili durumlar yer almaktadır. Diyet yapmak, yeme bozuklukları, düşük posa alımı, yetersiz sıvı alımı beslenme ile ilgili risk durumlarıdır” dedi.
Kabızlığın normal geçiş zamanlı kabızlık, yavaş geçiş zamanlı kabızlık ve dışkılama bozuklukları olmak üzere üç gruba ayrıldığını belirten Bıcakcı, “Kabızlık çeken hastanın hangi gruba girdiğini belirlemek tedavinin doğru şekilde uygulanması açısından mühimdir. Kabızlık iyi değerlendirildikten sonra doğru uygulanan tedavilere iyi cevap veren bir durumdur. Başlangıç tedavisinde bol sıvı alımı, posası yüksek gıdaları arttırma ve egzersiz yer almaktadır.

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Nefes egzersizi, yemeklerden sonra bağırsağın hareketli olduğu dönemlerde dışkılama alışkanlığı kazanmak, dışkılamayı geciktirmemek gibi tedbirler kabızlık tedavisine yardımcı olmaktadır. Kronik kabızlık tedavisinde temelde dört unsur bulunmaktadır. Bunlar hayat tarzında değişikliklerin yapılması, ilaç tedavisi, fizyoterapi, rehabilitasyon ve cerrahidir. 45 yaş üzerinde kabızlığın olması, ailede kolon kanseri hikayesi, dışkıda kan görülmesi, kilo kaybı, kansızlık veya yeni başlamış kabızlıklarda kolonoskopi ile değerlendirme yapmak gerekir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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