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Kadın ve erkek için üreme diyeti! Hem sperm kalitesi yükseliyor hem de hamilelik oranı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 18.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Genellikle kadınlar için yapılan üreme diyeti bu sefer hem kadın hem de erkekler için geliştirildi. Yeni Üreme Diyeti, erkeklerin sperm kalitesinde parametreleri düzeltirken kadınlarda hamilelik oranlarını yükseltiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi’nde geliştirilen Üreme Diyeti hakkında şu bilgileri verdi:

Kadın ve erkek için üreme diyeti! Hem sperm kalitesi yükseliyor hem de hamilelik oranı

“Çiftler, bebek sahibi olmaya karar verdikleri zaman, bizleri gebelik şanslarını nasıl artırabilecekleri konusunda soru bombardımanına tutarlar. Bu olasılığı artırabilecek ve kendi ellerinde olan en kolay yol ise beslenme değişikliğidir.

Harvard Üniversitesi’nden iki araştırmacı kırmızı etten ve trans yağlardan fakir, sebze ve süt ürünlerinden zengin bir üreme diyeti geliştirdiler. Diyetin başarısı hem kadının hem de eşinin bu beslenme şeklini benimsemesine bağlı.

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“Üreme Diyeti” adı verilen bu beslenme şekli gerçekten kadında yumurtlamayı düzenlemektedir. Kadında olduğu gibi erkekler de belli gıdaları tüketerek sperm kalitesini artırabilirler.

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Araştırma sırasında, gebe kalmaya çalışan 18 bin kadının beslenmesinde yapılan değişikliklerle yumurtlama sorunlarında düzelme görülmüştür.

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Önerilen diyet kırmızı et ve trans yağlardan fakir, sebze ve süt ürünlerinden zengindir. Süt ürünleri özellikle tam yağlı olmalıdır.

Bu diyet aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olur. Çünkü, Vücut Kitle İndeksi (VKİ)’ndeki her 1 puanlık artış (29m2/kg’dan sonra) gebe kalma şansında yüzde 4'lük bir azalmaya neden oluyor.

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Erkeklerde ise sigarayı bırakmak, diyet değişikliği ve kafeinin azaltılması sperm kalitesinde parametreleri düzeltmektedir.

Beslenmedeki bu değişimlerin amacına ulaşması için en az üç aylık bir süreye ihtiyaç vardır.

İŞTE ÜREME DİYETİ

Doymuş yağlardan uzak dur

Doymamış bitkisel yağ tüket

Bitkisel protein çok, hayvansal protein az tüket

Yavaş sindirilen karbonhidrat tüket

Tam yağlı süt ürünleri tercih et

Folik asit ve B vitamini içeren multivitaminler al.

Demirden zengin beslen

Bol su ve soda iç

Sağlıklı Vücut Kitle İndeksi’ne ulaş

Spor yap.”

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