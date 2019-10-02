Kadın vücudunun inanılmaz gücü! Kemiklerin hareket ettiği an şaşkına çevirdi

Doğum inanılmaz bir şey. Bir kadının bedeninin dünyaya yeni bir hayat getirmesi için geçirdiği şeyler büyülü, ilham verici ve ciddi bir şekilde acı verici olabilir. Ancak, kasılmalar ve genişleme gibi şeylerin farkında olsanız da, bir kadının iskeletinin aslında doğum sırasında hareket ettiğini fark edemeyebilirsiniz.

Doğum yapan bir kadının fotoğrafı da akıllara durgunluk veren cinstendi. Doğum ve bebek paylaşımları yapılan bir Facebook grubunda bu fotoğraf karesi 'Sırtındaki artışı görebiliyor musunuz? Bu Michaelis'in eşkenar dörtgeni' notuyla paylaşılarak, 'Doğum eyleminin ikinci aşamasında, sakrumunuz (omurganın tabanında bulunan büyük üçgen kemik) dahil bir kemik kombinasyonu aslında geriye doğru hareket eder ve bunu yaparken, pelvisinizin çapını arttırır. Bebeğinize, dünyaya girerken dönecekleri maksimum alan miktarını verir. Buna sırtın açılması adı da veriliyor' ifadesine yer verildi.

Doğum yapma konusunda deneyimli değilseniz, bu kâbus gibi görünebilir, ama fotoğrafı paylaşan hamilelik merkezi bunun tamamen normal olduğunu, doğumun korkulacak bir şey olmadığını söylüyor.

Söz konusu fotoğraf 22 binden fazla yorum 50 binden fazla beğeni aldı. Fotoğraf, binlerce kadına ise güven kazandırdı.