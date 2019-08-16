Kadın vücudunun inanılmaz özellikleri! Birçoğu şaşkına çevirecek

Kadınların uykusu daha hassastır. Çünkü uyku süreci sırasında beynin aktivitesi önemsiz ölçüde azalır. Beynin 2 merkezi bölümü,kadın bedenindeki iletişimden sorumludur. Bu yüzden kadınlar günde en fazla 8.000 kelime telaffuz edebilirler.

Kadınların iki beyin yarımküresini birbirine bağlayan yoğun sinir ağları (corpus callosum) daha fazla bağlantıya sahiptir. Bu özellikleri sayesinde çoklu görevlerde daha iyi durumdadırlar.

Ortalama olarak, kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar çünkü vücutları hastalıklarla daha iyi savaşır.

Kadınlar daha fazla ağrı reseptörüne sahiptir, bu yüzden ağrıyı daha yoğun hissederler. Bununla birlikte, yüksek östrojen seviyesi sayesinde, ağrının erkeklerden daha kolay üstesinden gelebiliyorlar.

Kadınların koku duyusu, erkeklerden daha çok gelişmiştir.

Kadınlar daha iyi çevresel görüşe sahipken, erkekler daha düz bir görüşe sahiptir.

Kadınların saçları erkeklerden 2 kat daha incedir.

Kadınların kas ve bağları elastiktir bu yüzden daha esnektirler.