Kadına şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyor

Kırıkkale’de Emine Bulut’un eski eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürülmesi toplumun her kademesinde büyük tepkilere yol açtı.

Bu tarz haberlere medyada yer verilmesi gerektiğini, ancak olay anına ilişkin görüntülerin TV’de doğrudan yayınlanmasının özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkisi olabileceğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Esma Kınalı, “Çocuklar üzerinde travma etkisi oluşması için yalnızca travmatik bir durum yaşamasına gerek yok. Travmatik olayları görmek veya bunlarla ilgili haberleri televizyonda seyretmek de çocuklarda travmatik etkiler bırakabilir. Medyanın amacı bilgilendirmektir. Ancak TV haberlerinde görsel ayrıntılara ve olay anına dair görüntülere yer verilmesi, çocuklarda derin izler kalmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden şiddet içerikli haberler, daha kısa ve net bir şekilde aktarılabilir.

Detaylı içerik gösterildiğinde o saatte ekran başında olan çocukları da, yetişkinleri de psikolojik açıdan olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden medyanın bu haberleri hiç vermemesinden ziyade içeriğini sadeleştirilmesi önemlidir” dedi.