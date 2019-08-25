"Kadına şiddeti kınıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ahmet Mican, "İstanbul Sözleşmesi toplumumuzun temel değerlerini derinden sarsacak maddelerle donatılmıştır." dedi.

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin iptali için basın açıklaması yapan Mican, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, Türk milletini var oluş gayesinden uzaklaştırmayı amaçlayan sinsi bir projedir, Batı'nın diktesidir. Bu sözleşme toplumumuzun temel değerlerini derinden sarsacak maddelerle donatılmıştır. Dikkat ederseniz sözleşmenin başlığında, kadın ya da erkek haklarından değil, toplumsal cinsiyet haklarından, yani toplumdaki tüm cinsel eğilimlerin haklarından bahsedilmektedir. Kadın, erkek ve bir üçüncü cins olarak diğerlerinin hakları ve toplumdaki yerlerine vurgu yapılmaktadır. Başta evlilik yapısını bozan, kadın haklarından dem vurarak kadını erkeğe, erkeği kadına düşman yapan, kadını kocasına karşı kışkırtan, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla LGBT örgütünün kurumsallaşmasını sağlayan, bu örgüt mensuplarının fiillerini meşrulaştıran, toplumda yaygınlık kazanmasını sağlayan bu sözleşme bir an evvel feshedilmeli, iyice geç olmadan bir an önce bu vahim hatadan vazgeçilmelidir. "

Mican, "Kadın cinayetleri ile medya çalkalanmaktadır. Bu olay bizim yüreklerimizi burkmaktadır. Kadına şiddeti ayrıca kınıyoruz." ifadesini kullandı.

