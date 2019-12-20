Kadının azmi! Destekle zeytinyağı üretti şimdi yurt dışına açıldı

Karaman'da yaşayan 3 çocuk annesi ev kadını 52 yaşındaki Şerife Alan, KOSGEB'in kadın girişimci kursu sayesinde aldığı hibe desteğiyle zeytinyağı üretip, internet aracılığıyla ihraç ediyor. Kentteki maden ocaklarının kapanmasıyla işsizliğin arttığını ve buna kendi imkanıyla çözüm üretmek istediğini belirten Alan, "Bahçemizdeki zeytinleri değerlendirmek için yağ üretmeye başladım. Çevredekilerin de desteğiyle şimdi yıllık 10 ton olan satışın çoğunluğu ihraç etmekteyiz'' dedi.

Bahçesine 500 zeytin ağacı daha diken Alan, çevresindeki çiftçilerin de yetiştirdiği zeytinlerle birlikte yılda yaklaşık 10 ton zeytinyağı üretiyor. Ürettiği yağı da internet aracılığıyla satan Alan, yağı ihraç dahi ediyor.

Eşi Rıza Alan'ın maden işçiliğinden emekli olduğunu hatırlatan Alan, şunları söyledi: ''İlçemizin büyük bölümü, bölgemizdeki maden ocaklarından geçimini sağlıyordu. 2014 yılında bir ocakta meydana gelen faciada 18 kişi yaşamını yitirdi. Ardından maden ocakları tek tek kapanmaya başladı. Bu nedenle de işsizlik arttı. Ben de hem işsizliğe bir nebze olsun çözüm üretmek, hem de kendi bahçemizdeki zeytinleri kendimiz değerlendirip, yeni bir iş kapısı oluşturmak istedim. KOSGEB'in kadın girişimci kursuna gittim. Aldığı hibe destekleri sayesinde zeytinyağı üretmeye başladım.''