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Kadının azmi! Destekle zeytinyağı üretti şimdi yurt dışına açıldı

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Taşeli platosunda bulunan Ermenek'te oturan Şerife Alan, bahçesindeki bin ağaçta yetişen zeytinleri değerlendirip, ilçesine yeni bir iş kapısı oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine KOSGEB'in kadın girişimci kursuna katılan Alan, aldığı 100 bin lira hibe desteğiyle birlikte 2 yıl önce kurduğu iş yeri sayesinde zeytinyağı üretmeye başladı.

Kadının azmi! Destekle zeytinyağı üretti şimdi yurt dışına açıldı

Karaman'da yaşayan 3 çocuk annesi ev kadını 52 yaşındaki Şerife Alan, KOSGEB'in kadın girişimci kursu sayesinde aldığı hibe desteğiyle zeytinyağı üretip, internet aracılığıyla ihraç ediyor. Kentteki maden ocaklarının kapanmasıyla işsizliğin arttığını ve buna kendi imkanıyla çözüm üretmek istediğini belirten Alan, "Bahçemizdeki zeytinleri değerlendirmek için yağ üretmeye başladım. Çevredekilerin de desteğiyle şimdi yıllık 10 ton olan satışın çoğunluğu ihraç etmekteyiz'' dedi.

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Bahçesine 500 zeytin ağacı daha diken Alan, çevresindeki çiftçilerin de yetiştirdiği zeytinlerle birlikte yılda yaklaşık 10 ton zeytinyağı üretiyor. Ürettiği yağı da internet aracılığıyla satan Alan, yağı ihraç dahi ediyor.

Eşi Rıza Alan'ın maden işçiliğinden emekli olduğunu hatırlatan Alan, şunları söyledi: ''İlçemizin büyük bölümü, bölgemizdeki maden ocaklarından geçimini sağlıyordu. 2014 yılında bir ocakta meydana gelen faciada 18 kişi yaşamını yitirdi. Ardından maden ocakları tek tek kapanmaya başladı. Bu nedenle de işsizlik arttı. Ben de hem işsizliğe bir nebze olsun çözüm üretmek, hem de kendi bahçemizdeki zeytinleri kendimiz değerlendirip, yeni bir iş kapısı oluşturmak istedim. KOSGEB'in kadın girişimci kursuna gittim. Aldığı hibe destekleri sayesinde zeytinyağı üretmeye başladım.''

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Eşi ve çocuklarının yardımıyla ürettiği yağları internetten sattığını belirten Alan, ''Marka patenti başvurusunda bulunup, kendi yağımızı üretiyoruz. İnternetten da satışını yapıyoruz. Çevredeki çiftçilerin ürettiği zeytinleri de alıp, üretimimi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışına da satmaya başladık'' dedi.

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Şerife Alan'ın oğlu Osman Alan da, ürettikleri yağı internet aracılığıyla Almanya'dan Japonya'ya kadar sattıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Annem bir gün geldi 'Burada maden kazası var, işsizlik var. Bizim de kendi zeytinliklerimiz var. Ben kedi markamı kuracağım, zeytinyağı üreteceğim' dedi. Biz de araştırdık KOSGEB desteği olduğunu gördük. KOSGEB'de girişimci kursuna gönderdik. Soğuk sıkım makinesine destek olup hibe verdiler. İş yeri açıp, yağ üretmeye başladık. Biz de internet sayfamızı kurarak annemize yardımcı olduk. Şu an Almanya'dan Norveç'e, İsveç'ten ve Japonya'ya kadar zeytinyağını göndermeye başladık. Buradaki işsizliğe çözüm olmak istedik.''

(DHA)

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