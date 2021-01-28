Kadının toplumdaki yerini başarılı bir şekilde illüstrasyonlarına taşıyan bir sanatçı: Lainey Molnar

Kadınlar üzerindeki baskının hem toplum hem de aile içerisinden kaynaklandığını vurgulayan sanatçı, “Onların tüm beklentilerini aşmak ve toplumun bizim için belirlediği dönüm noktalarına ulaşmak inanılmaz derecede zor. Örneğin mükemmel boyutu ve şekli korumak, anaç olmak aynı zamanda hırslı, güçlü ama aynı zamanda duyarlı olmak, yaşlanmayı zarif bir şekilde kabul ederken genç ve zinde kalmak ideal görünüyor. Hepimiz bundan çok yorulduk” dedi. Bu isyanını ise çalışmalarına yansıttı. İşte karşınızda kadınların toplumun gözündeki yerini konu alan o illüstrasyonlar...



