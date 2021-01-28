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Kadının toplumdaki yerini başarılı bir şekilde illüstrasyonlarına taşıyan bir sanatçı: Lainey Molnar

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Kadının toplumdaki yerini başarılı bir şekilde illüstrasyonlarına taşıyan bir sanatçı: Lainey Molnar

31 yaşındaki sanatçı Lainey Molnar, kadınların toplumdaki yerine ilişkin illüstrasyon çalışmalarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından çalışmalarını yayınlayan Molnar’ın binlerce takipçisi bulunuyor. Ünlü sanatçı kadınların güçlendirilmesine yönelik düşüncesini yaratıcılıkla birleştirerek kusursuz eserler ortaya çıkartıyor. Sizler için Molnar’ın bu eşsiz çalışmalarını araştırdık.

Kadınlar üzerindeki baskının hem toplum hem de aile içerisinden kaynaklandığını vurgulayan sanatçı, “Onların tüm beklentilerini aşmak ve toplumun bizim için belirlediği dönüm noktalarına ulaşmak inanılmaz derecede zor. Örneğin mükemmel boyutu ve şekli korumak, anaç olmak aynı zamanda hırslı, güçlü ama aynı zamanda duyarlı olmak, yaşlanmayı zarif bir şekilde kabul ederken genç ve zinde kalmak ideal görünüyor. Hepimiz bundan çok yorulduk” dedi. Bu isyanını ise çalışmalarına yansıttı. İşte karşınızda kadınların toplumun gözündeki yerini konu alan o illüstrasyonlar...

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