Kadınlar 50'li ve 60'lı yaşlarında daha mutlu, cinsel yaşamlarında daha aktif

Araştırma şirketi DC Thompson tarafından yapılan bir çalışmaya göre eski nesil en iyi hayatlarını yaşadıklarını düşünüyor. 50 yaşın üstünde olan kadınlar yaşlarının getirdiği olgunluktan oldukça memnun.

20-60 yaş arası bin kadın ve 20-30 yaş arası bin kadının katıldığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 50 yaş ve üstündeki kadınların cinsel yaşamlarında mutlu olduğu, üç birinin haftada iki kez cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Buna ek olarak, ankete katılanların üçte biri, gerçekte olduklarından daha genç olduklarını, enerji dolu olduklarını konser ya da seyahat etmeden keyif aldıklarını söylüyorlar.

Genç nesillere tavsiyede bulunan 50-65 yaş arasındaki kadınlar genç nesile, bir aile kurmadan önce istedikleri şeyleri yapmalarını ve farklı insanları tanımaya izin vermeleri gerektiğini, evliliğin bitmesinin her şeyin sonu olmadığını ve başkalarının ne düşündüğü ile ilgilenmemelerini tavsiye ettiler.



