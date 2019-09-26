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Kadınlar 50'li ve 60'lı yaşlarında daha mutlu, cinsel yaşamlarında daha aktif

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre 50 ve 65 yaş arasındaki kadınlar 20'li yaşlardaki kadınlara göre kendilerine daha çok güven duyuyor, daha enerji dolular ve cinsel yaşamları daha aktif.

Kadınlar 50'li ve 60'lı yaşlarında daha mutlu, cinsel yaşamlarında daha aktif

Araştırma şirketi DC Thompson tarafından yapılan bir çalışmaya göre eski nesil en iyi hayatlarını yaşadıklarını düşünüyor. 50 yaşın üstünde olan kadınlar yaşlarının getirdiği olgunluktan oldukça memnun.

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20-60 yaş arası bin kadın ve 20-30 yaş arası bin kadının katıldığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 50 yaş ve üstündeki kadınların cinsel yaşamlarında mutlu olduğu, üç birinin haftada iki kez cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Buna ek olarak, ankete katılanların üçte biri, gerçekte olduklarından daha genç olduklarını, enerji dolu olduklarını konser ya da seyahat etmeden keyif aldıklarını söylüyorlar.

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Genç nesillere tavsiyede bulunan 50-65 yaş arasındaki kadınlar genç nesile, bir aile kurmadan önce istedikleri şeyleri yapmalarını ve farklı insanları tanımaya izin vermeleri gerektiğini, evliliğin bitmesinin her şeyin sonu olmadığını ve başkalarının ne düşündüğü ile ilgilenmemelerini tavsiye ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
kadın güzellik 50 yaş güzelliği

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