Kadınlar artık eldivenli manikür yaptırıyor! Eti yumuşak kişiler on gün, sert olanlarsa...

Eldivenli manikür uygulaması artık sık sık tercih edilen bir bakım yöntemi. Uygulama sayesinde eldiven içindeki keratin tırnak etini besliyor ve yumuşatıyor. Böylelikle manikür keyifli bir hale gelmiş oluyor. Gelin eldivenli manikür detaylarına bakalım.

ELDİVENLİ MANİKÜR NASIL YAPILIR?

Eldivenli manikür tek kullanımlık törpü ile tırnaklar törpülenir ve maniküre hazır hale getirilir. İçerisinde bulunun tek kullanımlık açma çubuğu ile açma işlemi yapılır. Uygulama eldiveni müşretiye giydirilir ve masaj yapılarak tırnak eti yumuşatılır.

Uygun bir şekilde kesme ya da itme işlemi yapılır.Manikür kısmı bitmiş olur. İsteğe bağlı olarak oje sürülerek eldivenli manikür tamamlanmış olur.

ELDİVENLİ MANİKÜR YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Eldivenli manikür yaptırdıktan sonraki süreç bizim için önemlidir. Kremin içindeki ansiseptik özellik hijyen sağladığı için ilk bir saat yıkanmaması gerekir. Herhangi bir işlem gerektirmeden hayatınıza devam edebilirsiniz.

Eldivenli manikürün kalıcığı kişiden kişiye göre değişebilir. Eti yumuşak kişi için on gün , eti sert olan kişiler içinse bir hafta içinde yaptırmasını öneriyoruz.

ELDİVENLİ MANİKÜR KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Eldivenli manikür tırnak etleri ince olan kişiler için tırnak etleri itilerek yapılabilir. Sert kurumuş tırnak etleri içinse kremle yumuşatarak kesme işlemi yapılarak manikür yapılır.

Her iki müşteri tipine de uygundur. İçerisindeki keratin, e-vitamini ve antiseptik özelliğinden dolayı daha çok tercih edilen manikür tarzı haline gelmiştir.

