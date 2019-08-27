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Kadınlar bu sistemle doğum korkusunu yeniyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 27.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Halk arasında ağrısız ve prenses doğum olarak bilinen epidural doğum anne adaylarının tercih etmeye başladığı bir doğum yöntemi. Zorunlu olmadıkça sezaryen ile doğumu tercih ve tavsiye etmediklerini belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi ve Anestezi Uzmanı Erdal Gezer, “Bu sistem annelerin normal doğum sancısını hafifletmesine yardımcı oluyor. Ancak bu sistemde kullanılan epidural analjezi annenin sütüne geçmediği için bebek içinde sağlıklıdır” dedi.

Kadınlar bu sistemle doğum korkusunu yeniyor

Halk arasında ağrısız ve prenses doğum olarak bilinen epidural doğum hakkında bilgiler veren Liva hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Epidural analjezi ile ağrısız doğal doğum artık etkin, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntem. Liva Hastanesi olarak bunu yıllardır uyguluyoruz. Epidural analjezi anne adayının sırt bölgesine steril ameliyathane koşullarında bir iğne yardımıyla epidural katater denilen yumuşak ve oldukça ince, sondaya benzeyen bir aparat yerleştirilir. İşlem uygulandıktan sonra anne adayı yeniden odasına götürülür. Bu sırada takılan kataterin ağrı pompası yardımıyla lokal anestezik ilaçlar verilmeye başlanır. Anestezi etkisini dakikalar içinde göstermeye başlar. İlaç etkin olmaya başladıktan sonra hasta hareket edebilir ve yerinden kalkarak oda içinde dolaşabilir. Bu aşamada anne adayı ağrı ve acı değil sadece baskı duyusu hisseder” dedi.

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'ANNENİN SÜTÜNE GEÇMEZ'

Lokal anestezik ilaçların anne sütüne etki edip etmeyeceği hakkında bilgilendirmelerde de bulunan Liva Hastanesi Başhekimi ve Anestezi uzmanı Dr. Erdal Gezer, “Epidural doğumda kullanılan ilaçların hem anne hem de bebeğe herhangi bir zarar vermediği gibi annenin sütüne de geçmemektedir. Doğum sonrası anne tamamen uyanık olur ve şuur durumunda da bir değişiklik olmaz. Epidural analjezi sayesinde anne ile bebek ruhen ve bedenen stressiz bir ortamda birbirleriyle karşılaşır. Bunun yanında anne kısa sürede normal gündelik hayatına döner” diyerek doğum korkusu olan gebelerin hastanenin internet sayfasından yayınladıkları epidural doğum bilgilendirme videosunu izlemelerini tavsiye etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
epidural doğum prenses doğum

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