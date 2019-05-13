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Kadınlar cinsel organını tanımıyor! Birçok kadın idrarın vajinasından geçtiğini düşünüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 13.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGpv tarafından yapılan araştırma, kadınların vajinaları hakkında iyi bilgilere sahip olmadığını gösterdi.

Kadınlar cinsel organını tanımıyor! Birçok kadın idrarın vajinasından geçtiğini düşünüyor

Anket firması tarafından yapılan açıklamada kadınların büyük çoğunluğunun, idrarlarını vajina kanalı ile yaptığını düşündüğü belirtildi.

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Araştırmaya göre İngilizlerin yarısının vajinanın nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yok ve hangi işlevi yerine getirdiğine dair sağlıklı bilgilere de sahip değiller.

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Kadınların büyük çoğunluğu ise idrarlarını vajina kanalı sayesinde yaptıklarını düşünüyor. İdrar deliğinin farklı olduğunu bilmeyen kadınların cinsel organları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması araştırmanın en dikkat çeken yanı.

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Kadınların birçoğu cinsel organını basitçe vajina diye adlandırıyor. Aslında vajina, kadınların cinsel organını oluşturan birkaç bölümden sadece biri.

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İdrar Deliği (uretra ağzı): Klitorisin hemen altında, iç dudakların önde birleştiği yerde bulunan ve idrarın dışarı boşaltılmasını sağlayan idrar deliği uretra adlı yapının son kısmını oluşturur.

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Uzmanlar, kadınların yanlış terimler kullanmasının bazı hastalıkların teşhisinde sıkıntılara neden olabileceğini düşünüyor. Ve bu kanser tanısında gecikmelere bile yol açabilir. Hekimler, kadınların daha bilinçli ve bedenleri hakkında bilgi sahibi olmaya çağırıyorlar.

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kadın cinsel organ vajina

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