Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor! '7 yaşında tacize uğradım...'

Donald Trump bu açıklamayı, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel iddialarının ortaya atılmasından sonra yapmıştı.

ASHLEY JUDD: BİR KEZ ŞİKAYET ETTİM SONUÇ ALAMADIM

Oyuncu Ashley Judd, Twitter mesajında "Çünkü genç bir kızken ilk kez bir cinsel saldırıya uğradığımda şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Daha sonra bunun büyütülecek kadar önemli bir şey olmadığını düşündüm. Yanılmışım" dedi.

MİRA SORVİNO: 7 YAŞINDA TACİZE UĞRADIM, BÜYÜKLERİM CİDDİYE ALMADI

Amerikalı oyuncu Mira Sorvino da "İlk tacize uğradığımda yedi yaşındaydım. Bunu büyüklere söyledim. Bana 'O yaşlı ve iyi adam. Onu kastetmemiştir' dediler. 15 yaşında tecavüze uğradığımda sadece günlüğüme yazdım. Bunu okuyan bir yetişkin beni büyüklerle yatmakla suçladı' diye yazdı.

CARA DELEVİNGNE: KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIŞIM GİBİ SUÇLU HİSSETTİM

İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne ise neden uğradığı cinsel saldırıyı zamanında bildirmediği sorusuna "Çünkü utandım ve başka birinin hayatını mahvetmek istemedim" diye yanıt verdi.