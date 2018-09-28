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Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor! '7 yaşında tacize uğradım...'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

Geçmişte cinsel tacize uğradığını söyleyen binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Neden zamanında açıklamadılar?" sorusuna sosyal medyada "WhyIDidntReport" (Neden bildirmedim) etiketiyle yanıt vermeye başladı.

Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor! '7 yaşında tacize uğradım...'

Donald Trump bu açıklamayı, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel iddialarının ortaya atılmasından sonra yapmıştı.

ASHLEY JUDD: BİR KEZ ŞİKAYET ETTİM SONUÇ ALAMADIM

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Oyuncu Ashley Judd, Twitter mesajında "Çünkü genç bir kızken ilk kez bir cinsel saldırıya uğradığımda şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Daha sonra bunun büyütülecek kadar önemli bir şey olmadığını düşündüm. Yanılmışım" dedi.

MİRA SORVİNO: 7 YAŞINDA TACİZE UĞRADIM, BÜYÜKLERİM CİDDİYE ALMADI

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Amerikalı oyuncu Mira Sorvino da "İlk tacize uğradığımda yedi yaşındaydım. Bunu büyüklere söyledim. Bana 'O yaşlı ve iyi adam. Onu kastetmemiştir' dediler. 15 yaşında tecavüze uğradığımda sadece günlüğüme yazdım. Bunu okuyan bir yetişkin beni büyüklerle yatmakla suçladı' diye yazdı.

CARA DELEVİNGNE: KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIŞIM GİBİ SUÇLU HİSSETTİM

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İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne ise neden uğradığı cinsel saldırıyı zamanında bildirmediği sorusuna "Çünkü utandım ve başka birinin hayatını mahvetmek istemedim" diye yanıt verdi.

Delevingne, yaşadığı olaydan sonra kendisini taciz eden kişinin adını açıklamamıştı. Ancak 2017'de bu kişinin ünlü yapımcı Harvey Weinstein olduğunu söyledi.

Cara Delevingne, Instagram mesajında, bir otel odasında kendisini başka bir kadını öpmeye zorlayan Weinstein'in tacizine uğradığını yazdı, "Bunu açıklamakta çok tereddüt ettim. Ailesini incitmek istemedim. Kötü bir şey yapmışım gibi suçlu hissettim. Bu tür şeyler tanıdığım birçok kadının da başına geldiği için korkuya kapılmıştım. O kadınlar korkudan hiçbir şey söylememişlerdi."

ALYSSA MİLANO: AİLEME SÖYLEMEM 30 YIL ALDI. ADALET BİR SEÇENEK DEĞİLDİ

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Oyuncu Alyssa Milano da maruz kaldığı tacizi ailesine söylemenin 30 yıl aldığını söyledi. Milano, "Yaşadıklarımı arkadaşlarıma da yıllar sonra anlatabildim. Hiçbir resmi şikayette bulunmadım. Çektiğim acıları adalet arayarak dindirmeye çalışmadım. Çünkü adalet bir seçenek değildi' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Donald Trump

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