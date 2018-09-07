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Kadınlar cinsel yaşamlarını iyileştirmek için bu yumurtalara 425 lira veriyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

Daha iyi bir cinsel hayat, rahim sarkmasının ve regl düzensizliklerinin önüne geçmek için tercih edilen yeşim yumurtaları (jade eggs) ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow sayesinde tekrar gündeme geldi. Her biri 50 sterlin yani 425 TL olan yeşim yumurtaları gerçekten sağlıklı mı, nasıl kullanılıyor, herhangi bir zararı var mı? İşte yeşim yumurtaları hakkında bilmeniz gerekenler...

Kadınlar cinsel yaşamlarını iyileştirmek için bu yumurtalara 425 lira veriyor

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow web sitesi Goop'ta jade egg yani yeşim yumurtası satmaya başladı. Antik Çin tıbbında kadınlar tarafından sıkça kullanılan bu yumurtaları birçok kadın kullanıyor ancak uzmanlar çeşitli hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

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Kanadalı jinekolog Dr. Jen Gunter, yeşim taşının gözenekli yapısı dolayısıyla vajinaya girişi esnasında pek çok bakteriyi taşıyabileceğini ve çeşitli hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor: ''Doğal taşlardan yapılan vajina toplarının bakteriyal vajinozis ya da toksik şok sendromu gibi kötü sonuçlara neden olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.''

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Gunter, doğal taşlardan yapılan topların yerine medikal malzemelerle üretilen toplarla bu egzersizlerin yapılmasının çok daha sağlıklı olacağı görüşünde.

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Paltrow, internet sitesi Goop.com'da sağlık, beslenme, diyet, egzersiz gibi konulara yer veriyor. Online satışın da yapıldığı sitede yeşim taşları da satmaya başlayan ünlü oyuncu yeşim yumurtalarının her kadın için vazgeçilmez olması gerektiği görüşünde.

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Paltrow'un bu görüşünü destekleyen güzellik uzmanı Shiva Rose, ise şöyle konuşuyor: “Jade egg’ler cinsel enerjinizi arttırır, orgazm kapasitenizi yükseltir, döngünüzü dengeler. Vajina duvarlarındaki refleksoloji noktalarını uyararak idrar kaçırma gibi sorunların da üstesinden gelmenizi sağlar. Ayrıca vücuttaki chi kanallarını temizleyerek dişil enerjiyi yükseltir, dolayısıyla yaşam enerjimizi de arttırır.”

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YEŞİM YUMURTA NE İŞE YARIYOR?

Vajina kanalına yerleştirilerek kullanılan yeşim yumurta, doğal olarak buradaki kasları çalıştırmayı sağladığı için üreme organlarındaki kan dolaşımını düzenliyor.
G noktasının duyarlılığını arttırıyor ve bu sayede daha güçlü orgazmlar yaşamaya yardımcı oluyor.
Pelvik bölgedeki duyarlılığı da arttırarak kadınlık döngüleri ile daha uyum içinde olmanızı, merkezlenmenizi sağlıyor.
Antik Çin geleneğinde kadınlar, yeşim yumurtaların vücuttaki chi enerjisini de dengelediğine inanıyordu.
Yapılan etkili egzersizler sonucu güçlenen pelvik taban sayesinde, özellikle doğum sonrasında görülebilen idrar kaçırma gibi sorunların üstesinden gelinebiliniyor.

YEŞİM YUMURTA NASIL KULLANILIYOR?

Ucunda bulunan minik bir deliğe geçirdiğiniz ip sayesinde topu içeriden çıkarmak daha kolay olacaktır. Kullananlar, sağlam bir diş ipinin bu iş için ideal olduğunu söylüyor.

Yumurtayı vajina kanalına yerleştirmeden önce birkaç dakika derin nefesler alıp konsantre olmanız öneriliyor. Vücudunuzu tamamen rahat bıraktıktan sonra yeşim yumurtayı vajen girişine hafifçe masaj yapmak için kullanıp yavaşça yumurtayı içeriye sokmanız gerekiyor. Bu sırada daha rahat etmek için uzanabilir veya çömelebilirsiniz.

Yumurtayı sadece içeride tutmanın bile faydalı olduğu söyleniyor.


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jade eggs yeşim yumurta vajna

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