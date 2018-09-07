Kadınlar cinsel yaşamlarını iyileştirmek için bu yumurtalara 425 lira veriyor

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow web sitesi Goop'ta jade egg yani yeşim yumurtası satmaya başladı. Antik Çin tıbbında kadınlar tarafından sıkça kullanılan bu yumurtaları birçok kadın kullanıyor ancak uzmanlar çeşitli hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Kanadalı jinekolog Dr. Jen Gunter, yeşim taşının gözenekli yapısı dolayısıyla vajinaya girişi esnasında pek çok bakteriyi taşıyabileceğini ve çeşitli hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor: ''Doğal taşlardan yapılan vajina toplarının bakteriyal vajinozis ya da toksik şok sendromu gibi kötü sonuçlara neden olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.''

Gunter, doğal taşlardan yapılan topların yerine medikal malzemelerle üretilen toplarla bu egzersizlerin yapılmasının çok daha sağlıklı olacağı görüşünde.

Paltrow, internet sitesi Goop.com'da sağlık, beslenme, diyet, egzersiz gibi konulara yer veriyor. Online satışın da yapıldığı sitede yeşim taşları da satmaya başlayan ünlü oyuncu yeşim yumurtalarının her kadın için vazgeçilmez olması gerektiği görüşünde.