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Kadınlar daha fazla risk taşıyor! Modaya uyacağım diye...

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Omurga sorunları erkeklere göre kadınlarda daha sık görülüyor. Bunun nedenini ise genetik ve hormonal faktörler oluşturuyor. Çoğumuzun yaşadığı sorunlardan olan bel ağrısı ve omurga sağlığı için günlük yaşamda giyilen kıyafetlerden yatak ve yastık seçimine, seçilen egzersiz türünden topuklu ayakkabıya kadar pek çok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

Kadınlar daha fazla risk taşıyor! Modaya uyacağım diye...

MODAYA UYACAĞIM DİYE SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Çoğumuzun yaşadığı sorunlardan olan bel ağrısı ve omurga sağlığı için günlük yaşamda giyilen kıyafetlerden yatak ve yastık seçimine, seçilen egzersiz türünden topuklu ayakkabıya kadar pek çok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Omurga sağlığını korumanın birinci yolunun, omurgaya aşırı yük binmesine neden olacak kıyafet ve aksesuarlardan uzak durmak gerektiğini söyleyen Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

Yüksek topuklu ayakkabılar ayak anatomisini bozarak vücutta ciddi problemlere yol açar. Topuklu ayakkabı giyildiği takdirde vücudun kuvvet merkezinde öne doğru kayma oluşur. Bu da kalça ve omurganın hizasını bozar.

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Sıkı sutyenler ve çapraz sporcu sutyenlerine dikkat edin. Benzer şekilde boyundan bağlı giysiler de omuz, sırt ve boyun sağlığını riske atıyor.
Oturarak çalışıyorsanız ayaklarınızın yere sağlam basmasını sağlayacak ayakkabılar giyin.
Cüzdanınız bile omurganıza ağırlık yapıp dengesini bozabilir. Gülle gibi ağır cüzdanlardan kaçının.
Boyna uzun süreli ağır kolyeler takmayın.
Kalem etekler dizleri birleştirdiği için dengeli yürümeyi zorlaştırır. Hareket kısıtlandığı için disklerde sorunlara yol açabilir.
Zayıf görünmek ya da vücudu toparlamak için giyilen korseler çok sıkıysa ve esnemiyorsa omurgaya basın uygulayarak disklerinizi tehlikeye sokabilir.

KADINLAR DAHA FAZLA RİSK TAŞIYOR

Omurga sorunları erkeklere göre kadınlarda daha sık görülüyor. Bunun nedenini ise genetik ve hormonal faktörler oluşturuyor. Osteoporoz sıklıkla kadınlara özgü bir sorun olarak görülürken, osteoporotik omur kırıklarının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere nazaran daha fazla olduğu biliniyor. Kadınların düzenli beslenmesi ve yüzmesi bu sorunu büyük oranda azaltabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
omurga sağlığı Omurga Cerrahisi

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