Kadınlar elinden düşürmüyor! Hazırlaması ise çok kolay

Evde kendi badem yağınızı nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey bir blender ve biraz sabır.

Malzemeler: 2 su bardağı kavrulmuş badem ve 1-2 çay kaşığı zeytinyağı.

Bademleri blenderinize koyun. Bademler kuru ve taze olmalıdır. İlk önce onları düşük hızda karıştırın. Bademlerin yavaş ve dikkatlice karıştırılması için düşük hızda başlamalısınız; bunların ilk başta yüksek hızda karıştırılması, harmanlama sürecini daha zor hale getirecektir.

Bademleri karıştırmaya başladığınızda, bir topa benzeyen bir şekil oluşturmaya başladıklarını görebilirsiniz; karıştırıcının kenarlarında birikmeye başlayacaklar. Oluşumu kazımak için blenderi durdurun ve kalan bademlerle harmanlayın. Harmanlama sürecinde bunu birkaç kez yapmanız gerekebilir, bu yüzden onları harmanlarken dikkatli olun.