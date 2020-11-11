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Kadınlar elinden düşürmüyor! Hazırlaması ise çok kolay

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Badem yağı çoğunlukla cildi ve saçı beslemek için kullanılır ve birçok güzellik ürününün önemli bir bileşenidir. Kadınların elinden düşürmediği badem yağını evde hazırlamak isterseniz sizi böyle alalım.

Kadınlar elinden düşürmüyor! Hazırlaması ise çok kolay

Evde kendi badem yağınızı nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey bir blender ve biraz sabır.

Malzemeler: 2 su bardağı kavrulmuş badem ve 1-2 çay kaşığı zeytinyağı.

  • Bademleri blenderinize koyun. Bademler kuru ve taze olmalıdır. İlk önce onları düşük hızda karıştırın. Bademlerin yavaş ve dikkatlice karıştırılması için düşük hızda başlamalısınız; bunların ilk başta yüksek hızda karıştırılması, harmanlama sürecini daha zor hale getirecektir.

  • Bademleri karıştırmaya başladığınızda, bir topa benzeyen bir şekil oluşturmaya başladıklarını görebilirsiniz; karıştırıcının kenarlarında birikmeye başlayacaklar. Oluşumu kazımak için blenderi durdurun ve kalan bademlerle harmanlayın. Harmanlama sürecinde bunu birkaç kez yapmanız gerekebilir, bu yüzden onları harmanlarken dikkatli olun.

  • Bademleri daha yüksek hızda karıştırın. Giderek daha fazla harmanlandıkça, blenderinizi orta ve hatta yüksek hıza çevirebilirsiniz.
    Bademler iyice karıştırıldıktan sonra zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Bademlerin hala istediğiniz kadar pürüzsüz bir şekilde karışmadığını fark ederseniz, bir çay kaşığı daha yağ ekleyebilirsiniz.

  • Bademleri harmanlamayı bitirdikten sonra, cam kavanoz gibi bir kaba koyabilir ve yaklaşık 2 hafta oda sıcaklığında tutabilirsiniz. Bu bademdeki yağın etlerinden ayrılması için yeterli zaman olacaktır.

  • Yağı boşaltın. Yağdan en iyi şekilde yararlanmak için, kabı devirmeyi ve yağın ayrı bir kaba damlamasına izin vermeyi deneyebilirsiniz. Yağı bademlerden ayırmak için bir elek veya süzgeç de kullanabilirsiniz.

  • Yağı cildinizi veya saçınızı tedavi etmek veya aromaterapi amaçlı kullanabilirsiniz. Ayrıca kalan fıstık etini de atmanıza gerek yok. Yemek pişirirken kullanabilir veya ekmeklerinizin üzerine sürebilirsiniz.
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